مانشستر سيتي يعلنها: جاهزون لضم ميسي الصيف المقبل

الأمور تزداد إثارة..

كشف عمر برادة، مدير العمليات بمانشستر سيتي، أن ناديه سيكون في وضع اقتصادي يتيح له التعاقد مع ليونيل ميسي الصيف المقبل إذا أتيحت الفرصة.

وأراد البرغوث مغادرة برشلونة في الصيف المنقضي، وظهر اسم السيتي كالوجهة الأقرب له خصوصًا في ظل تواجد بيب جوارديولا على رأس القيادة الفنية هناك.

في نهاية المطاف، قرر ميسي الاستمرار مع برشلونة بعد لغط الشرط الجزائي وسريانه من عدمه، ليُعلن الليو أنه لن يقف أمام البرسا في المحاكم وسيستمر لنهاية عقده في صيف 2021.

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برادة بدوره أبقى الباب مفتوحًا على مصرعيه لتعاقد السيتي مجانًا مع ميسي الصيف المقبل، فقال "إنه موهبة مذهلة، إنه شخص يستطيع إحداث تأثير كبير في أي نادٍ بالعالم سواءً داخل أو خارج الملعب".

كما أضاف "إنه أفضل لاعب في العالم وأفضل لاعب في جيله، أعتقد أن أي نادٍ يود استكشاف إمكانية التعاقد معه".

"حقيقة أنه قيل أنه لديه الرغبة في اللعبة لمانشستر سيتي يظهر لك إلى أي مدى وصل الفريق في السنوات الماضية، حيث نرى أفضل لاعب في جيله يقول أنه يريد القدوم إلينا."

"من الصعب تخمين ما يمكن أن يحدث، إذا عدت ورأيت ما حدث في برشلونة لمدة أسبوعين فمن المستحيل أن تقريبًا أن تخمن ما سيحدث الصيف المقبل."

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وتابع "ميسي أفضل لاعب في العالم وربما استثناء للاستثمارات المحتملة التي كُنّا نقوم بها خارج المألوف، ولكن في الوقت الراهن نخطط مع فريقنا الحالي ويتم النظر في الفرص التي نملك".

وأردف "علينا أن نكون مستعدين لكل موقف ممكن لأنه يمكن أن تحدث الكثير من الأشياء ولكن في نفس الوقت أعتقد أن لدينا القوة المالية والنظامية للقيام بمثل هذا الاستثمار عند الحاجة".

وأتم "هذا يضعنا في موقف نشعر فيه بالراحة لأننا سنتمكن من اتخاذ القرار الصحيح لأنه لا يعني أيضًا أننا سنتسرع في أي شيء أولًا لأن أجويرو وجيسوس يقدمان مستويات جيدة وعندما نقرر جلب شخص آخر سواء الموسم المقبل أو الذي يليه، فسنكون في وضع مالي أفضل".

يذكر مانشستر سيتي لم يحظ ببداية جيدة للموسم الحالي، حيث فاز في مباراة ثم سُحق من ليستر سيتي بخماسية وتعادل مع الصاعد ليدز يونايتد، بينما قاد ميسي برشلونة لفوزين على فياريال وسيلتا فيجو وتعادل مع إشبيلية.