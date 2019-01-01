مانشستر سيتي يعبر ساوثامبتون بثلاثية في كأس كاراباو

مباراة سهلة..

حسم مانشستر سيتي تأهله إلى الدور ربع النهائي من كأس كاراباو، بعدما انتصر بسهولة على ضيفه ساوثامبتون بثلاثة أهداف لهدف واحد في المباراة التي أُقيمت على ملعب الاتحاد.

السيتي سيطر على مجريات المباراة كالعادة في الشوط الأول، وضغطه أدى إلى التقدم في الدقيقة 20 عبر نيكولاس أوتاميندي.

ثم عاد سيرجيو أجويرو في مباراته رقم 350 رفقة السيتينزنز، وعزز من تقدم فريقه بهدف ثانٍ في الدقيقة 38 بعد تحويله لعرضية كايل والكر إلى الشباك.

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أوجويرو لم يتوقف عن التسجيل وتمكن من إحراز الثالث في شوط المباراة الثاني وتحديدًا في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

بعد الهدف الثالث تراجع أداء السيتي إلى حد ما وحاول ساوثامبتون العودة في المباراة ولكن كلاوديو برافو زاد عن مرماه ببسالة في كرتين خطيرتين.

جهود الفريق الذي هُزم بتسعة أهداف نظيفة من ليستر سيتي الجمعة الماضية، قد كُللت بالنجاح وأحرزوا هدفًا من خلال جاك ستيفنز في الدقيقة 75.

ومن المقرر أن تُقام قرعة الدور المقبل بعد نهاية بقية مباريات هذا الدور يوم الأربعاء والتي تبدأ بمباراة آرسنال وليفربول وتنتهي بقمة بين تشيلسي ومانشستر يونايتد.