مانشستر سيتي يضحي بثنائي الفريق من أجل ماجواير

إدارة مانشستر سيتي تسعى لخطف المدافع الدولي من الجار مانشستر يونايتد

فيسبوك تويتر بلال محمد

أشارت تقارير صحفية إنجليزية، إلى أن مانشستر سيتي يسعى للدخول بقوة، في صفقة المدافع هاري ماجواير، وخطفه من جاره مانشستر يونايتد.

وتعمل إدارة الشياطين الحمر، على تعزيز دفاعات فريقها بالتعاقد مع الإنجليزي الدولي، الذي وصلت قيمته 80 مليون جنيه إسترليني.

ووفقاً لصحيفة ميرور الإنجليزية، فإن مانشستر سيتي مستعد لعرض كلاً من نيكولاس أوتاميندي ومانجالا، على إدارة ليستر للفوز بالمدافع الإنجليزي.

وتخشى إدارة الفريق المتوج بالثلاثية المحلية الموسم المنصرم، قواعد اللعب المالي النظيف، لهذا تعمل جاهدة على تقليل التكاليف بإدخال لاعبين وجعلها صفقة تبادلية.

كريستيانو رونالدو لا يمل من التسجيل والاحتفال بالأهداف😍😍 pic.twitter.com/I9n041WySr — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 21, 2019

ويبتعد ثنائي مانشستر سيتي عن الظهور الأساسي مع الفريق، إذ خرج مانجالا في السنوات الأخيرة على سبيل الإعارة بسبب عدم اقتناع المدير الفني لقدراته.

بينما يلعب المدافع الأرجنتيني، دقائق معدودة في الموسم، حيث لعب 18 مباراة الموسم الأخير مع فريقه في الدوري، وخمس مباريات في دوري أبطال أوروبا.