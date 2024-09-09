300 مليون يورو.. مانشستر سيتي يستعد لحقبة ما بعد بيب جوارديولا!

مانشستر سيتي يبدأ الاستعداد لمرحلة ما بعد جوارديولا...

كشفت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي، بدأت تفكر في مرحلة ما بعد رحيل المدرب بيب جوارديولا، بالرغم من محاولاتها لإبقائه داخل صفوف الفريق الإنجليزي.

وينتهي عقد جوارديولا، مع مانشستر سيتي، بنهاية الموسم الحالي وكانت التقارير الصحفية، قد أشارت إلى احتمالية رحيل المدرب الإسباني، بنهاية عقده، وسط اهتمام أكثر من فريق بالتعاقد مع المدرب المخضرم.

وبحسب التقرير الذي نشرته صحيفة "ميرور" الإنجليزية، إدارة مانشستر سيتي، تفكر في أسوأ الاحتمالات، وهي رحيل جوارديولا، ووضعت خطة للتعامل مع الأمر.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشار التقرير الإنجليزي إلى أن مانشستر سيتي، مستعد لدخول سوق الانتقالات الصيفية القادم بميزانية تتخطى الـ 300 مليون يورو، لتدعيم صفوف الفريق بالاحتياجات المطلوبة.

وأفاد تقرير الصحيفة الإنجليزية، إلى أن فترة الميركاتو الصيفي الماضية، كسب فيها مانشستر سيتي أكثر من 165 مليون يورو، بالإضافة إلى ارتفاع دخل النادي إلى 840 مليون يورو بعد الفوز بالثلاثية، إذ تحاول إدارة السيتيزينز تقنن وضع الفريق المالي، خوفًا من قانون اللعب المالي النظيف.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي، يستعد لاستضافة برينتفورد، مساء يوم السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي، الذي تتصدره كتيبة بيب جوارديولا، بتسع نقاط.