مانشستر سيتي يستعد لرحيل ليروي ساني بمتابعة نجم سوسيداد

نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتعامل مع رحيل ساني لبايرن ميونخ كالأمر الواقع.

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي قد بدأ بالفعل التعامل مع رحيل اللاعب الألماني ليروي ساني كالأمر الواقع.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سكاي سبورتس" والتي أكدت أن خط مفاوضات جديد قد تم فتحه بين اللاعب وإدارة بايرن ميونخ في الأيام الأخيرة.

وكشفت الشبكة أن أحد ممثلي اللاعب قد تحدث مع بايرن ميونخ وأن الصفقة ستعود للسطح من جديد في الفترة المقبلة كما تحدثت عن إمكانية إتمامها في يناير المقبل.

جوارديولا: مانشستر سيتي لا يقدر على ثمن جريليش

وتحرك مانشستر سيتي في الوقت نفسه من أجل إيجاد البديل المناسب لساني عندما يرحل والذي بحسب ما ذكرت الشبكة هو ميكيل أويارزابال.

ويمكن لمانشستر سيتي الحصول على خدمات ميكيل أويارزابال دون العودة لناديه الإسباني ريال سوسيداد حال سددوا الشرط الجزائي في عقده والمقدرة قيمته بـ 80 مليون يورو.

جدير بالذكر أن ساني كان قريبًا للغاية من الانضمام لبايرن ميونخ في الصيف الماضي لولا تعرضه لإصابة قوية مع بداية الموسم.