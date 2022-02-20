مانشستر سيتي يرد على فيديو الهجوم على فودين ووالدته

أصدر نادي مانشستر سيتي بيانًا صحفيًا حول مقطع الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمجموعة من الأشخاص يهاجمون اللاعب فيل فودين ووالدته.

الفيديو انتشر في الساعات الأولى من صباح الأحد، بعد ساعات من فوز توتنهام على مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدفين في الدوري الإنجليزي.

فودين الذي لعب الـ 90 دقيقة كان قد خرج مع عائلته وأصدقائه في مدينة مانشستر وكان هدفًا لمجموعة من الجماهير الذين هجموا عليه.

ما الذي قاله مانشستر سيتي في بيانه؟

مانشستر سيتي أدان ما حدث وقدم الدعم لنجمه ولعائلته بعد الأحداث التي نقلها الفيديو المنتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب النادي: "النادي يعلم بوجود فيديو منتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه فيل فودين وعائلته وهم يتعرضون للاعتداء".

وأضاف: "نشعر بالصدمة تجاه الأحداث التي ظهرت في الفيديو، ولتعرض أحد أعضاء عائلة فودين لمثل تلك المضايقات".

وأكمل: "سنستمر في تقديم الدعم اللازم لفودين وعائلته والمساعدة التي يحتاجونها أيًا ما كانت".

جدير بالذكر أن الحادث تم الإبلاغ عنه لشرطة مانشستر الكبرى، لكنه ليس واضحًا بعد إذا ما كانت ستحقق في الأحداث أم لا.