الفريق الإنجليزي مهدد بين الحين والآخر بالعديد من العقوبات

تصل الاتهامات التي تكال إلى مانشستر سيتي إلى نحو 130 اتهامًا يتعلق باللعب المالي النظيف وإذا ثبتت إدانتهم بسوء الإدارة المالية، فقد يتم فرض عقوبات صارمة عليهم، تبدأ من حظر الانتقالات وخصم النقاط، وقد تصل إلى سحب الألقاب.

يتم الاستماع إلى قضية مانشستر سيتي بكثافة في الآونة الأخيرة، ولكن لم ترد أي معلومات حول موعد إصدار الحكم النهائي. وتشير التقارير إلى إمكانية التوصل إلى نتيجة قبل نهاية العام الحالي، لكن هذا قد يكون طموحًا متفائلًا بعض الشيء.

كيث وينيس، الذي قضى 5 أعوام مديرًا تنفي - الذي قضى خمس سنوات يعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز من بوابة ملعب جوديسون بارك، وهو مستشار الآن لأندية النخبة في البلاد، أخبر موقع "فوتبول إنسايدر" عن سبب استمرار قضية السيتي كل هذا الوقت.

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وأكد وينيس: "نظريًا، الحكم سيكون من المقرر إصداره في نهاية العام، على حد علمي، فإنهم (مانشستر سيتي) يحضرون جلسات الاستماع كل يوم، ولا أعرف ما إذا كانت هناك فترات راحة لبعض الشهود".

وأردف: "الحصول على حكم في عام 2024 هو بالتأكيد الطموح المتفائل ولكني ما زلت أعتقد أن هذا سيستمر أكثر. هذه قضية كبيرة جدًا مع الكثير من الشهود الخبراء والشهادات والوثائق التي يتعين فحصها".



وتابع: "سأفاجأ إذا تمكنوا من الانتهاء منها هذا العام، أتوقع أن يستمر الأمر في التباطؤ وأعتقد أن هذا أحد تكتيكات السيتي، لمواصلة الضغط والتأخير قدر الإمكان، لحين إثبات عدم وجود أي مخالفات.

