مانشستر سيتي يحقق أرقامًا قياسية بالفوز على ليستر

لم يكن الفوز الذي حققه مانشستر سيتي على ليستر سيتي مفيدًا للأول فقط على صعيد المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بل إنه ساهم في تحقيق أرقام قياسية كبيرة لكتيبة بيب جوارديولا.

كتيبة السيتي أوقفت سلسلة انتصارات ليستر بتحويل تأخرهم بهدف جيمي فاردي إلى فوز بثلاثية وسط تألق من الجزائري الدولي رياض محرز، ليقلصوا الفارق بينهم وبين المتصدر ليفربول إلى 11 نقطة بصورة مؤقتة.

هذا الانتصار للسيتي هو رقم 250 له في الدوري الإنجليزي في العقد الأخير (من 2010)، ليكون بذلك هو الأكثر فوزًا على الإطلاق، في الوقت الذي لم يتمكن أي فريق آخر من تحقيق نفس عدد الانتصارات في العقود الماضية باستثناء مانشستر يونايتد.

250 - have won 250 Premier League games in the 2010s - in English top-flight history, only have won more league games in a single decade (255 in 2000s). Powerful. pic.twitter.com/Wj4nh0nSJg

اليونايتد تحت إمرة السير أليكس فيرجسون حققوا 255 انتصار في العقد الأسبق (من 2000 وحتى 2010)، وهو النادي الوحيد صاحب عدد الانتصارات الأعلى من السيتزنز.

في الوقت نفسه، فإن بالثلاثية التي أحرزها نجوم السيتي في شباك ليستر أصبح إجمالي ما سجله الفريق السماوي منذ 2010 هو 841 هدفًا، ليكون هو الرقم الأعلى على الإطلاق منذ الخمسينيات.

841 - Manchester City have scored 841 Premier League goals in the 2010s; the most by an English top-flight side over a decade since the 1950s ( 904, Man Utd 855). Glut. pic.twitter.com/gUzIaeb58V