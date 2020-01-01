مانشستر سيتي يحضر بن ناصر ليكون قنبلة الميركاتو

تزامل جزائري محتمل بين بن ناصر ورياض محرز في مانشستر سيتي

ذكرت مصادر صحفية أن مانشستر سيتي قد انضم لسباق المنافسين على ضم النجم الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر من ميلان الإيطالي.

وكان ميلان قد أعلن أنه لا ينوي التفريط في خدمات بن ناصر خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكن الأمور تغيرت في الساعات الأخيرة.

وأكدت إذاعة مونت كارلو الفرنسية أن مانشستر سيتي يريد التعاقد مع النجم الجزائري من أجل تعزيز وسط ميدانه بأمر من مدربه بيب جوارديولا.

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وأضافت الإذاعة أن مانشستر سيتي يجهز عرضًا ضخمًا بقيمة 50 مليون يورو قد يجعل ميلان يفكر جديًا في مسألة بيع لاعبه المنضم الصيف الماضي.

وإن لم يوافق ميلان، فلا مشكلة بالنسبة لمانشستر سيتي في حال وافق بن ناصر، حيث أن مبلغ الـ 50 مليون يورو والذي يستعد النادي الإنجليزي لدفعه يمثل قيمة الشرط الجزائي للاعب الجزائري.

ويريد جوارديولا تدعيم صفوف الفريق على الرفغم من عقوبة الإيقاف الأوروبي لمدة موسمين والتي توقع البعض أنها ستفرغ النادي من نجومه.

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يذكر أن بن ناصر لن يكون الجزائري الوحيد في صفوف بطل الدوري الإنجليزي الممتاز آخر نسختين، حيث أنه سيزامل مواطنه رياض محرز في حال انضم إلى السيتي.