مانشستر سيتي يحدد شرطه لبيع ساني إلى بايرن ميونخ

مانشستر سيتي يوافق على بيع ساني لبايرن ميونخ في هذه الحالة فقط

رفض مانشستر سيتي السماح للاعبه ليروي ساني بالرحيل إلى صفوف بايرن ميونخ خلال الميركاتو الصيفي المقبل، تمامًا كما فعل في الميركاتو الماضي.

واقترب ساني من الدخول في الـ 12 شهرًا الأخيرة في عقده مع مانشستر سيتي، الأمر الذي سيجعل قيمته السوقية تنخفض عما كانت عليه.

وكان من المطلوب أن يدفع بايرن ميونخ حوالي 100 مليون يورو على الأقل من أجل استقطات ساني خلال موسم الانتقالات الصيفية الماضية.

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ولكن إصابة الجناح الألماني بقطع في الرباط الصليبي أفسدت الصفقة، والتي عاد الفريق البافاري من أجلها مرة أخرى مع اقتراب الميركاتو.

وحسب صحيفة بيلد الألمانية فإن بايرن ميونخ يعرض 41 مليون يورو من أجل استقطاب ساني، الأمر الذي يعد بعيدًا جدًا عن متطلبات مانشستر سيتي.

ويريد الفريق الإنجليزي رفع العرض المقدم من قبل إدارة البايرن، ولكن في الوقت ذاته يحذر يوب هاينكس المدير الفني السابق للبايرن من رفع القيمة مقابل الحصول على لاعب لم يعد أحد نجوم الصف الأول.

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يذكر أن مانشستر سيتي قد فقد ليروي ساني طوال الموسم الحالي بسبب الإصابة، الأمر الذي ساهم في تراجع أداء الفريق الذي يقدم أقل موسم له بين المواسم الثلاثة الأخيرة.