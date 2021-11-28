مانشستر سيتي يحبط برشلونة .. 70 مليون وحظر بيع في يناير لتوريس!

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن رفض نادي مانشستر سيتي لفكرة رحيل لاعبه فيران توريس خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ماركا" في عددها الصادر اليوم، والتي أكدت أن النادي الإنجليزي لن يفرط في اللاعب بسهولة.

وأوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي يطلب الحصول على 70 مليون يورو من بيع اللاعب لبرشلونة، وهو الرقم الذي يصعب على النادي الكتالوني دفعه.

وكانت تقارير قد أكدت أن نادي برشلونة يسعى للحصول على خدمات اللاعب في يناير المقبل على سبيل الإعارة، مع وضع خيار شراء إجباري، وهو ما يرفضه مانشستر سيتي أيضًا.

يأتي كل هذا بالرغم من تأكيد بيب جوارديولا على عدم ممانعته رحيل اللاعب لو كان قراره هو عدم الاستمرار مع مانشستر سيتي.

وأوضحت تقارير صحفية هذا الأسبوع أن النادي الكتالوني لديه اتفاق كامل مع اللاعب على تفاصيل عقده الشخصي معهم.

جدير بالذكر أن المدير الرياضي لبرشلونة ماتيو أليماني كان قد تواجد في مدينة مانشستر هذا الأسبوع من أجل التفاوض بشأن مستقبل توريس.

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