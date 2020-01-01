مانشستر سيتي يتأهب لبايرن ميونخ ويحدد بديل ليروي ساني

نادي مانشستر سيتي يحدد بديل لاعبه الألماني ليروي ساني في سوق الانتقالات حال رحل لصفوف بايرن ميونخ.

كشفت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن نادي مانشستر سيتي قد حدد بالفعل بديل نجمه الألماني الذي أوشك على الرحيل ليروي ساني.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "تيليجراف" والتي أكدت أن بيب جوارديولا المدير الفني للفريق يسعى للحصول على خدمات اللاعب جاك جريليش من صفوف أستون فيلا.

وأوضحت الصحيفة أن المدرب الإسباني قد سبق له وأن أبدى إعجابه باللاعب صاحب الـ 24 وبما يقدمه من مستويات في الدوري الإنجليزي.

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وينوي مانشستر سيتي التحرك لضم اللاعب حال قام بايرن ميونخ بتقديم العرض المالي المناسب لهم من أجل الموافقة على رحيل ليروي ساني في الصيف.

وكان فريق بايرن ميونخ قريبًا من الحصول على خدمات النجم الألماني في أكثر من مناسبة آخرهم كانت في الصيف الماضي، لولا تعرض جناح مانشستر سيتي لإصابة كبيرة.

ولا يعد مانشستر سيتي هو الوحيد في الوقت الحالي المهتم بالحصول على خدمات جريليش، حيث ربطته تقارير صحفية عديدة بمانشستر يونايتد.

جدير بالذكر أن اللاعب كان قد شارك 35 مباراة مع فريقه أستون فيلا هذا الموسم في كل البطولات، سجل خلالهم تسعة أهداف وصنع ثمانية.