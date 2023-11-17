مانشستر سيتي وتشيلسي؟ إيفرتون يطالب بالعدل بعد خصم 10 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي!

قرار صادم للتوفيز

أصبح نادي إيفرتون الإنجليزي هو أحدث الضحايا بحقوق اللعب المالي النظيف، بعدما تم خصم 10 نقاط من رصيده بالدوري بسبب خرقه للوائح والقوانين.

الدوري الإنجليزي سبق أن أصدر شكوى ضد النادي وأحال القضية إلى لجنة مستقلة في وقت سابق من هذا العام، وخلال الإجراءات اعترف التوفيز بانتهاك المعايير الخاصة بموسم 2021/2022 وكان محل النزاع هو مدى الانتهاك.

وقال الموقع الرسمي للبريمييرليج، إنه بعد جلسة استماع استمرت خمسة أيام الشهر الماضي، قررت اللجنة أن حساب معدل الأداء الخاص بإيفرتون بهذه الفترة أدى إلى خسارة قدرها 124.5 مليون جنيه استرليني، وهو ما تجاوز الحد المسموح به بـ105 مليونًا.

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ولذلك قررت اللجنة المختصة اقتصار الأمر على العقوبة الرياضية، بخصم 10 نقاط من رصيده بالدوري الإنجليزي للموسم الحالي بشكل فوري.

ومن جانبه رد إيفرتون على هذا القرار ببيان رسمي، ليعرب فيه عن صدمته من هذا القرار الذي سيجعل رصيده يصل إلى نقطتين فقط بالبطولة، وأشار إلى نيته القيام بالاستئناف بشكل رسمي على هذه العقوبة المُغلظة، مع التأكيد على متابعة القرارات المتخذة بالحالات المشابهة للأندية الإنجليزية الأخرى للوصول إلى أقصى قدر ممكن من العدالة والنزاهة.

وفي هذا السياق تعجبت العديد من الجماهير الإنجليزية من صرامة هذا القرار، وسط تساؤلات حول تشيلسي ومانشستر سيتي على وجه التحديد، بسبب المبالغ الضخمة التي أنفقها الثنائي خلال السنوات الماضية دون التعرض لنفس العقوبة، خاصة سيتي الذي خضع للتحقيق الموسم الماضي ولم يتعرض لأي عقاب.