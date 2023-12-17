مانشستر سيتي وبايرن ميونخ وفولهام .. صفقة ثلاثية مجنونة بطلها بالينيا!

صفقة سيستفيد منها الجميع بلا استثناء

يبدو أن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، قد يتسبب في صفقة ثلاثية غير متوقعة، بطلها الرئيسي النجم البرتغالي جواو بالينيا لاعب وسط فولهام الإنجليزي، ويلعب أيضًا بايرن ميونخ الألماني دورًا فيها.

وأشارت صحيفة "ديلي ستار" إلى أن مانشستر سيتي سيوافق على رحيل كالفين فيليبس عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعد اقترابه من حسم التعاقد مع بالينيا لاعب فولهام، في صفقة تقدر قيمتها حوالي 50 مليون جنيه إسترليني.

وأضافت الصحيفة أن مانشستر سيتي اقترب من التعاقد مع بيلينيا، لتعويض رحيل فيليبس في شتاء 2024، بناءً على رغبة المدرب بيب جوارديولا، حيث كان النجم البرتغالي جواو بالينيا قريبًا من الانضمام إلى بايرن ميونخ في صيف 2023، ولكن المفاوضات انهارت.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

المفارقة أيضًا في تلك الصفقة أن بايرن ميونخ يستهدف ضم فيليبس، الأمر الذي يُعجل من إتمام صفقة بالينيا إلى مانشستر سيتي، في ظل الاهتمام الكبير الذي وجده اللاعب من أندية إنجليزية أخرى مثل تشيلسي وليفربول، وفقًا لما أوردته الصحيفة.

الأمر الذي يجعل الأمر أكثر جنونًا، هو أن مانشستر سيتي يستهدف ضم لاعب الوسط البرازيلي أندريه "22 عامًا"، لاعب فلومينينسي، والذي تبلغ قيمته 30 مليون جنيه إسترليني، وفي نفس الوقت فولهام يُريد ضمه لتعويض رحيل بالينيا المحتمل إلى مانشستر سيتي!