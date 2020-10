مانشستر سيتي وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 1 × 0 آرسنال

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.. استراحة ونلتقي في الشوط الثاني.

47' جابرييل كاد أن يدرك التعادل في آخر كرات الشوط الأول من ركنية ارتدت له وسددها بيسراه قوية إلا أنها ضلت الطريق وخرجت خارج المرمى.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' أوباميانج يهدر انفرادًا جديدًا ولكن حكم المباراة يوقف اللعب لوجود تسلل.

38' ماذا أهدرت يا سااكا!!! تمريرة "وان تو" بينه وبين أوباميانج تجعله أمام الشباك ويسدد الكرة ولكن إديرسون يتعملق ويتصدى للكرة.. أخطر فرصة للجانرز.

34' بيرناردو سيلفا يهدر فرصة الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد انفراد بمرمى آرسنال إلا أن لينو تعملق وصد تسديدته.

33' رياض محرز يتلاعب بدفاعات آرسنال ويسدد كرة قوية بيمناه ولكن تأتي خارج المرمى.

26' عرضية من ويليان على رأس نيكولاس بيبي ولكن رأسيته أتت بجوار المرمى بأمتار، آرسنال ينتفض.

25' الظهور الأول لآرسنال في مناطق السيتي باختراق من ساكا وتسديدة قوية بيسراه تصدى لها إدريسون وحولها لركنية.

23' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! تمريرة من أجويرو لفودين الذي راوغ مدافعي آرسنال وسددها بيمناه، تصدى لها لينو وارتدت لستيرلينج الذي وضعها في الشباك.

19' لا جديد.. المباراة مملة جدًا حتى اللحظة، استحواذ من مانشستر سيتي وعدد كبير من التمريرات بدون تسديدة على المرمى.

8' استحواذ من مانشستر سيتي بصورة شبه مطلقة على المباراة في مقابل تراجع آرسنال، لكن الخطورة قليلة جدًا ومنعدمة تقريبًا حتى اللحظة.

3' الفرصة الأولى لمانشستر سيتي عبر رياض محرز بتسديدة من الجبهة اليُمنى بيسراه ولكن أتت بجوار المرمى.

الآن بداية المباراة!

التشكيل | 4-3-3

إديرسون

جواو كانسيلو - ناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر

فيليب فودين - رودريجو - بيرناردو سيلفا

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

