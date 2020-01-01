مانشستر سيتي وآرسنال: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر لحظة بلحظة لمباراة آرسنال أمام مانشستر سيتي والمُقامة على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز..

مانشستر سيتي 1 × 0 آرسنال

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نهاية الشوط الأول بتقدم مانشستر سيتي بهدف نظيف.. استراحة ونلتقي في الشوط الثاني.

47' جابرييل كاد أن يدرك التعادل في آخر كرات الشوط الأول من ركنية ارتدت له وسددها بيسراه قوية إلا أنها ضلت الطريق وخرجت خارج المرمى.

45' دقيقتان وقت محتسب بدلًا من الضائع

40' أوباميانج يهدر انفرادًا جديدًا ولكن حكم المباراة يوقف اللعب لوجود تسلل.

38' ماذا أهدرت يا سااكا!!! تمريرة "وان تو" بينه وبين أوباميانج تجعله أمام الشباك ويسدد الكرة ولكن إديرسون يتعملق ويتصدى للكرة.. أخطر فرصة للجانرز.

34' بيرناردو سيلفا يهدر فرصة الهدف الثاني لمانشستر سيتي بعد انفراد بمرمى آرسنال إلا أن لينو تعملق وصد تسديدته.

33' رياض محرز يتلاعب بدفاعات آرسنال ويسدد كرة قوية بيمناه ولكن تأتي خارج المرمى.

26' عرضية من ويليان على رأس نيكولاس بيبي ولكن رأسيته أتت بجوار المرمى بأمتار، آرسنال ينتفض.

25' الظهور الأول لآرسنال في مناطق السيتي باختراق من ساكا وتسديدة قوية بيسراه تصدى لها إدريسون وحولها لركنية.

23' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووول! تمريرة من أجويرو لفودين الذي راوغ مدافعي آرسنال وسددها بيمناه، تصدى لها لينو وارتدت لستيرلينج الذي وضعها في الشباك.

19' لا جديد.. المباراة مملة جدًا حتى اللحظة، استحواذ من مانشستر سيتي وعدد كبير من التمريرات بدون تسديدة على المرمى.

8' استحواذ من مانشستر سيتي بصورة شبه مطلقة على المباراة في مقابل تراجع آرسنال، لكن الخطورة قليلة جدًا ومنعدمة تقريبًا حتى اللحظة.

3' الفرصة الأولى لمانشستر سيتي عبر رياض محرز بتسديدة من الجبهة اليُمنى بيسراه ولكن أتت بجوار المرمى.

الآن بداية المباراة!

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إديرسون

جواو كانسيلو - ناثان آكي - روبن دياش - كايل ووكر

فيليب فودين - رودريجو - بيرناردو سيلفا

رحيم ستيرلينج - سيرخيو أجويرو - رياض محرز

تشكيل آرسنال:

التشكيل | 4-3-3

بيرند لينو

كيران تيرني - جابرييل - روب هولدينج - هيكتور بيليرين

بوكايو ساكا - جرانيت تشاكا - داني سيبايوس

ويليان - بيير أوباميانج - نيكولاس بيبي

🚨 Three changes from Sheffield United...



➡️ Holding, Xhaka, Pepe

⬅️ David Luiz, Elneny, Nketiah#MCIARS — (@Arsenal) October 17, 2020

أما نادي آرسنال فيحتل المركز الثامن برصيد ٦ نقاط من ثلاث مباريات خاضها في البطولة حتى الآن، تمكن من تحقيق الفوز في مباراتين وتلقى هزيمة وحيدة تلقاها في مباراته أمام ليفربول بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ويسعى الجانرز للحصول على نقاط المباراة حيث أن الفوز يمكنهم من الوصول إلى المراكز الأربعة الأولى، آخر لقاء جمع بين الفريقين كان في الدور نصف النهائي من بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي وانتهى بفوز الجانرز بهدفين مقابل لاشيء، محاولة كلاً من الفريقين الفوز بنقاط المباراة تزيد من قوة وحماسية اللقاء.

يحتل السيتي المركز الحادي عشر برصيد أربع نقاط من ثلاث مباريات خاضها في المسابقة حتى الآن، حيث فوز وهزيمة وتعادل، كانت آخر لقاءاته في الدوري أمام نادي ليدز وانتهت المباراة بالتعادل ١-١، ويسعى لحصد نقاط المباراة الثلاثة ليصل إلى النقطة السابعة ويحتل المركز الرابع و يزاحم على المراكز الأولي كعادة الفريق في الدوريات السابقة.

أعزائي المتابعين أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي وآرسنال على ملعب الاتحاد، والتي تقام ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.