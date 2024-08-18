كواليس صادمة للمتربصين .. المحاكم والـ115 تهمة لن تُعيق طريق مانشستر سيتي نحو اللقب الخامس تواليًا

البعض ينتظر على أحر من الجمر عقوبات السيتي، لكن انتظاره سيكون طويلًا على ما يبدو!

ينتظر المنافسين والمتربصين على أحر من الجمر بدء جلسات الاستماع والمحاكمة لمانشستر سيتي بشأن التهم الموجهة له على أمل أن تُعيق طريقه نحو تحقيق لقب الدروي الإنجليزي الخامس على التوالي، لكن يبدو أن انتظارهم سيدوم طويلًا!

بطل إنجلترا في آخر 4 مواسم يُواجه 115 تهمة بشأن اللعب المالي النظيف تتعلق بمخالفات مالية خلال الفترة من 2009 حتى 2018، وقد تقرر باتفاق بين النادي ورابطة الدوري الإنجليزي انطلاق جلسات الاستماع في أكتوبر القادم.

صحيفة "Inews" طمأنت في تقرير لها عشاق السيتي بأن العقوبات التي قد تُفرض على النادي حال ثبت تورطه بتلك المخالفات لن تُطبق هذا الموسم، مما لن يُهدر عمل اللاعبين ومدربهم بيب جوارديولا على أرض الملعب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

التقارير السابقة رجحت أن يصدر القرار والعقوبات، حال ثبتت التهم، في بداية عام 2025، لكن تقرير الصحيفة أفاد أن جلسات الاستماع والمحاكمة قد تستهلك الربع الأخير من العام الجاري كاملًا، بجانب الشهور الأولى من العام الجديد، مما يعني أن القرار المنتظر قد يصدر في مارس أو إبريل القادمين.

العقوبات، حال صدرت في مارس أو إبريل، من المفترض أن تُطبق هذا الموسم، لكن المفاجأة أن استئناف السيتي ضدها سيؤجل تطبيقها حتى صيف 2025 أو بداية الموسم القادم، وهو ما يعني أن أي عقوبة متوقعة لن تؤثر على مجرى الموسم الجاري.