"مانشستر سيتي ما زال قريبًا من ميسي عكس ما يقال"

ريفالدو يكشف السر

قال نجم نادي برشلونة السابق وأسطورة كرة القدم البرازيلية ريفالدو إن مانشستر سيتي لم ينهِ اهتمامه بقائد النادي الكتالوني وهدافه التاريخي ليونيل ميسي، مؤكدًا أن التواصل بينهما لا بد وأن يكون جاريًا في الوقت الحالي.

وينتهي عقد ليونيل ميسي مع برشلونة بنهاية هذا الموسم ومستقبله بات مرهونًا بالدرجة الأولى بنتيجة انتخابات رئاسة النادي الكتالوني، لكن بالنسبة إلى الأسطورة والقائد السابق للبارسا، ريفالدو، فإن رحيل البرغوث بات حقيقة لا تقبل النقاش.

وفي ذلك الإطار، يرفض نجم البرازيل السابق ريفالدو الاعتقاد بأن مانشستر سيتي غير مهتم بالتعاقد مع ليونيل ميسي لكنه يعتقد في نفس الوقت أن انتقال سيرخيو أجويرو إلى برشلونة قد يقنع زميله الأرجنتيني بالبقاء.

وقال في ذلك الصدد: "ذكرت الصحافة أن مانشستر تخلى عن فكرةالتعاقد مع ميسي للموسم المقبل، لكن لدي شكوك دائمًا حول هذه الأنواع من الأخبار، لا أعتقد أنهم تراجعوا عن التفكير في ضمه".

وأضاف: "بشكل عام، عندما يرفض النادي التكهنات بشأن التفاوض مع أحد اللاعبين، فهذا يعني في الواقع عكس ذلك، مع بقاء النادي مهتمًا ويقوم بخدعة استراتيجية لها علاقة بالسوق".

وتابع: "يسعدني أن أرى ميسي يبدو أكثر استرخاء على أرض الملعب مرة أخرى ويعود للعب بشكل مميز وتقديم أفضل ما لديه، أعتقد أنه كان يحتاج إلى ذلك وحصوله عليه كان إيجابيًا".

وأردف: "إذا لم يوافق على عقد جديد مع برشلونة، فيمكنه التفاوض مع الأندية الأخرى بينما يواصل بذل قصارى جهده على أرض الملعب وتجنب إصدار إعلان رسمي حول مستقبله قبل نهاية الموسم".

وفيما يخص أجويرو قال: "ضم أجويرو في صفقة مجانية يمكن أن يكون انقلابًا لبرشلونة، فهو يتمتع بعلاقة جيدة مع ليونيل ميسي، ومع غياب لويس سواريز هذا الموسم، من المحتمل أن ينتقل أجويرو، رئيس النادي جوان لابورتا من الممكن أن يقنع ميسي بالبقاء في النادي الكتالوني من خلال صديقه".

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ميسي شارك في هزيمة برشلونة المخيبة للآمال من باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا في كامب نو برباعية لهدف، وريفالدو قال حينها إن تلك ستكون المباراة الأخيرة له في كامب نو على مستوى دوري أبطال أوروبا..