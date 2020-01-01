مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة
اضغط هنا للدخول إلى مركز المباراة
مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد
تغطية مباشرة لحظة بلحظة
*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين
1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة
KICK-OFF | Wembley for the winner! 🏆— Manchester City (@ManCity) January 29, 2020
COOOOOMMMMMMME ONNNNNNNNN!!
🔵 0-0 🔴 (3-1) #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/oOStPIVNub
البدلاء / سيرخيو روميرو / ديوجو دالوت / فيل جونز / خوان ماتا / أندرياس بيريرا / دانييل جيمس
Team news time! ⌚— Manchester United (@ManUtd) January 29, 2020
Ole makes 4️⃣ changes from our win at Tranmere...#MUFC #CarabaoCup
مانشستر يونايتد: يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / براندون ويليامز / فريد / ماسون جرينوود / نيمانيا ماتيتش / جيسي لينجارد / أنتوني مارسيال
البدلاء / فيليب فودين / جون ستونز / اوليكساندر زينتشينكو / ديفيد سيلفا / إيديرسون مورايش / اريك جارسيا / جابرييل جيسوس
Your City line-up for tonight!— Manchester City (@ManCity) January 29, 2020
XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.
SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.
🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW
مانشستر سيتي يبدأ المدرب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كلاوديو برافو / كايل وولكر / رودريجو هيرنانديز / نيكولاس أوتاميندي / جواو كانسيلو / كيفين دي بروينه / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج
تشكيل الفريقين:
ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.
تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب
أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – حيث يتقابل العملاقان مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد في إياب نصف نهائي كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة أو ماتسمى بكأس كاراباو ، وذلك على ملعب الاتحاد،’ ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./