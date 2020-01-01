مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

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1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / سيرخيو روميرو / ديوجو دالوت / فيل جونز / خوان ماتا / أندرياس بيريرا / دانييل جيمس

Team news time! ⌚



Ole makes 4️⃣ changes from our win at Tranmere...#MUFC #CarabaoCup — (@ManUtd) January 29, 2020

مانشستر يونايتد: يبدأ المدرب أولى سولشاير بطريقة (5/3/2) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / براندون ويليامز / فريد / ماسون جرينوود / نيمانيا ماتيتش / جيسي لينجارد / أنتوني مارسيال

البدلاء / فيليب فودين / جون ستونز / اوليكساندر زينتشينكو / ديفيد سيلفا / إيديرسون مورايش / اريك جارسيا / جابرييل جيسوس

Your City line-up for tonight!



XI | Bravo, Walker, Rodrigo, Otamendi, Cancelo, Gundogan, Mahrez, De Bruyne (C), Bernardo, Sterling, Aguero.



SUBS | Ederson, Stones, G Jesus, Zinchenko, D Silva, Foden, Garcia.



🔵 #ManCity #CarabaoCup pic.twitter.com/S2BLihX9AW — Manchester City (@ManCity) January 29, 2020

مانشستر سيتي يبدأ المدرب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كلاوديو برافو / كايل وولكر / رودريجو هيرنانديز / نيكولاس أوتاميندي / جواو كانسيلو / كيفين دي بروينه / إيلكاي جوندوجان / بيرناردو سيلفا / رياض محرز / سيرخيو أجويرو / رحيم ستيرلينج

تشكيل الفريقين:

ستقام مباراة الإياب على ملعب مانشستر سيتي مما يصعب الموقف أكثر على فريق أولي جونار سولشاير، ولكن يأمل جماهير وعشاق مانشستر يونايتد فى ريمونتادا تدفع فريقهم إلى استكمال مشواره للنهائى والمنافسة على اللقب.

تفوق السيتيزنس حامل اللقب في ديربي مانشستر على الشياطين الحمر في الذهاب على ملعبهم بثلاثة أهداف مقابل هدف، مما يجعله الأقرب للوصول للنهائي الذي سيقام في ويمبلي والحفاظ على اللقب للموسم الثاني على التوالي، ويسعى السيتي للتتويج باللقب ليصبح الكأس السابع له وصاحب المركز الثاني في الفوز بالبطولة بعد ليفربول الأكثر تتويجاً باللقب