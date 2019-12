مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

3’ تمريرة رائعة من كيفين دي بروينه فى إتجاه دافيد سيلفا على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2’ تسديدة قوية من دانيل جيمس من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الحارس إيديرسون ببراعة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / براندون ويليامز / أندرياس بيريرا / اكسيل توانزيبي / آشلي يانج / خوان ماتا / ماسون جرينوود / سيرخيو روميرو

In the red corner... 🔴🥊 #MUFC #MCIMUN

مانشستر يونايتد: يبدأ أولى جونار سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / سكوت ماكتوميني / فريد / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / انتوني مارسيال

البدلاء / كلاوديو برافو / بنجامين ميندي / نيكولاس أوتاميندي / جواو كانسيلو / رياض محرز / إيلكاي جوندوجان / فيليب فودين

Here's how we line up for the 179th Manchester Derby...



XI: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodrigo, D Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, G Jesus.



SUBS: Bravo, Gundogan, Mendy, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden.



📋 @HaysWorldwide

🔵 #ManCity #MCIMUN 🔴 pic.twitter.com/Q8hdQQbpvz