مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد في الجولة 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-2020، علي ملعب الاتحاد

مانشستر سيتي 0 × 0 مانشستر يونايتد

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

3’ تمريرة رائعة من كيفين دي بروينه فى إتجاه دافيد سيلفا على الجهة اليسري ليرسلها عرضية لداخل المنطقة لكن ابعدها الدفاع من منطقة الخطورة

2’ تسديدة قوية من دانيل جيمس من داخل يمين المنطقة لكن ابعدها الحارس إيديرسون ببراعة

1’ الحكم يطلق صافرة بداية المباراة

البدلاء / براندون ويليامز / أندرياس بيريرا / اكسيل توانزيبي / آشلي يانج / خوان ماتا / ماسون جرينوود / سيرخيو روميرو

مانشستر يونايتد: يبدأ أولى جونار سولشاير بطريقة (4/2/3/1) وتضم كلًا من ديفيد دي خيا / آرون وان بيساكا / فيكتور ليندلوف / هاري ماجواير / لوك شاو / سكوت ماكتوميني / فريد / دانييل جيمس / جيسي لينجارد / ماركوس راشفورد / انتوني مارسيال

البدلاء / كلاوديو برافو / بنجامين ميندي / نيكولاس أوتاميندي / جواو كانسيلو / رياض محرز / إيلكاي جوندوجان / فيليب فودين

Here's how we line up for the 179th Manchester Derby...



XI: Ederson, Walker, Stones, Fernandinho, Angelino, Rodrigo, D Silva (C), De Bruyne, Bernardo, Sterling, G Jesus.



SUBS: Bravo, Gundogan, Mendy, Mahrez, Cancelo, Otamendi, Foden.



📋 @HaysWorldwide

🔵 #ManCity #MCIMUN 🔴 pic.twitter.com/Q8hdQQbpvz — Manchester City (@ManCity) December 7, 2019

مانشستر سيتي: يبدأ جوسيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيديرسون مورايش / كايل وولكر / جون ستونز / فيرناندينيو / أنجيلينو / كيفين دي بروينه / رودريجو هيرنانديز / دافيد سيلفا / جابرييل جيسوس / رحيم ستيرلينج

تشكيل الفريقين:

ذلك بالطبع إضافة إلى قيمة المباراة تاريخيًا، فأي عداوة بين ناديين من مدينة واحدة تنتج مواجهة لا علاقة لها بحسابات النقاط والمنافسة والبطولات، فقط الفوز من أجل زعامة المدينة ثم التفكير في الأشياء الأخرى.



ويدخل كلا الفريقين المباراة بحسابات خاصة، حيث ينتظر كل منهما النقاط الثلاثة لسبب ما؛ فاليونايتد يسعى لاستكمال صحوته والاقتراب أكثر من المراكز الأربعة الأولى، كما يحاول سولشاير إنقاذ رقبته من مقصلة الإقالات. في الناحية الثانية لا يحتمل مانشستر سيتي أي خسارة جديدة، ما سيعني انتهاء حظوظه إكلينيكيًا في المنافسة على لقب البريميرليج هذا العام خاصة مع استمرار انتصارات ليفربول.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد ضمن مباريات الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفى...متابعة ممتعة.