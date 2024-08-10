"الجميع يريد التاج" .. جوارديولا يتهم الصحافة بظلم سيتي بسبب مانشستر يونايتد وآرسنال!

المدرب الإسباني يدافع عن ناديه باستماتة

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أن الصحافة الإنجليزية تتعامل بصورة مختلفة تمامًا عندما يقوم ناديه بإنفاق الأموال، مقارنة بآرسنال ومانشستر يونايتد.

سيتي يمر بموسم انتقالات هادىء تمامًا بالنسبة للوافدين، حيث اشترى سافينيو فقط لتدعيم مركز الجناح مقابل 35 مليون جنيه استرليني، بينما تعاقد يونايتد مع ليني يورو ويوشوا زيركزي، وقام آرسنال بتفعيل بند الشراء في عقد الحارس دافيد رايا وجلب ريكاردو كالافيوري مقابل 42 مليون استرليني.

ومن جانبه قال جوارديولا قبل خوض فريقه لمباراة الدرع الخيرية أمام مانشستر يونايتد:"نعم، لقد أنفقا الكثير من الأموال لسنوات عديدة، ولكن هذا ليس خبرًا بالنسبة للعديد من الأشخاص، الأمر يتم التحدث عنه فقط عندما يكون مانشستر سيتي هو النادي الذي ينفق".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"بالطبع أشعر بالقلق بشأن مدى جودتهما، لأنهما يتحسنان في كل عام، ونرى أن آرسنال يظهر في الفترة التحضيرية بنفس مستواه الموسم الماضي، شاهدت مباراتهم أمام ليفركوزن، ويبدو أن الأمر سيكون أكثر صعوبة هذا العام، لقد اشتروا العديد من اللاعبين لأن الجميع يريد التاج الذي حصلنا عليه في آخر أربع سنوات".

جدير بالذكر أن سيتي الحاصل على لقب الدوري الإنجليزي في آخر 4 مناسبات على التوالي، يلعب مساء اليوم، السبت، أمام يونايتد بطل كأس الاتحاد، في نهائي الدرع الخيرية على ملعب ويمبلي بالعاصمة الإنجليزية لندن، وهي المواجهة التي يطمح فيها بيب في الثأر من خسارته أمام الهولندي إريك تين هاج بنهائي الكأس في المشهد الأخير من الموسم الماضي.