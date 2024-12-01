سلوت: ليفربول حسم الدوري؟ تعلمون تمامًا أن السيتي وآرسنال وتشيلسي قادرون على الفوز بجميع المباريات المتبقية

حديث المدرب عقب الفوز المهم على رجال بيب جوارديولا

بدأت نغمة "ليفربول حسم الدوري الإنجليزي" تتردد بقوة وارتفاع متصاعد في الأسابيع الأخيرة، وقد وصلت للذروة في الساعات الماضية بعد الفوز المثير والمهم والمستحق على مانشستر سيتي بهدفين نظيفين، لكن المدرب آرني سلوت وقف لمرددي تلك النغمة بالمرصاد وصدمهم بتصريح مفاجئ عن مستقبل المسابقة.

الريدز عزز صدارته لجدول ترتيب البريمرليج بالفوز على حامل اللقب، حيث رفع رصيده إلى 34 نقطة من 13 مباراة، فيما توقف رصيد منافسه عند النقطة الـ23، ويتواجد آرسنال وتشيلسي ثانيًا وثالثًا برصيد واحد هو 25 نقطة.

تلك الفجوة بين ليفربول ومنافسيه بجانب الأداء الثابت للفريق وحضور جل لاعبيه بمستوى ممتاز وعلى رأسهم المصري محمد صلاح صاحب الهدف والتمريرة الحاسمة في لقاء اليوم أقنع العديد باستحالة خطف اللقب من يديه، لكن سلوت رفض ذلك الحديث جملة وتفصيلًا وأكد على حظوظ المنافسين الثلاثة في المنافسة على اللقب.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

إذ قال لـ "BBC Radio 5" عقب مواجهة آنفيلد "كان أٍسبوعًا جيدًا لكن دعونا لا نتعجل الاحتفال كثيرًا، أكثر ما أعجبت به اليوم هو أن انتصارنا لم يأت من الهجمات المرتدة بل أظهرنا قدرتنا على اللعب بأكثر من أسلوب لعب".

تابع حول المنافسة على اللقب "أنتم تعلمون أكثر مني أن آرسنال والسيتي وتشيلسي قادرون على الفوز بجميع المباريات المتبقية في الموسم، هذا سر إثارة الدوري الإنجليزي. الموسم الماضي كان الفارق كبيرًا بين السيتي وآرسنال ولكن العودة كانت ممكنة للفريق".

سلوت أتم حديثه بالإشادة بلاعبيه خاصة البدلاء منهم، مفسرًا قلقه قبل الهدف الثاني بأن مواجهة السيتي دومًا مقلقة، وواصفًا جودتهم بالخيالية.