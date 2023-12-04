مقصودة؟ حكم سيتي وتوتنهام المثير للجدل يحكم مباراة ليفربول المقبلة!

لا أحد يحب هوبر في إنجلترا!

سادت حالة من الغضب في الوسط الإنجليزي عقب إعلان رابطة الدوري عن تعيين سايمون هوبر حكماً للقاء شيفيلد وليفربول بالجولة المقبلة.

وأثار هوبر غضب مانشستر سيتي في أعقاب قراره إيقاف فرصة هدف بالدقيقة الأخيرة بلقاء توتنهام بداعي وجود مخالفة رغم إشارته باستمرار اللعب قبلها مباشرة.

وأعلنت رابطة الدوري الإنجليزي عن طاقم تحكيم الجولة التي ستقام منتصف الأسبوع الحالي، والتي شهدت تواجد هوبر حكماً لزيارة ليفربول إلى متذيل ترتيب المسابقة.

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ولا يحظى هوبر بشعبية كبرى في أوساط ليفربول أيضاً عقب قراراته الجدلية في خسارة الفريق أمام ليفربول هذا الموسم 2-1، وأبرزها فوضى إلغاء هدف لويز دياز الصحيح، وتعرض لاعبين من الريدز للطرد.

يذكر أن قرار تعيين الحكم لإدارة مباراة شيفيلد وليفربول تم الإعلان عنه قبل لقاء سيتي ضد ليفربول الأحد.