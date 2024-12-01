"وضعنا لا يسمح لنا بالفوز" .. بيب جوارديولا يكشف عن توقعه لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول

مدرب السيتي لا يتوقع فوزه في مباراة ليفربول

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، عن توقعه بشأن مباراة الفريق ضد ليفربول، ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على ليفربول مساء اليوم الأحد، بالجولة 13 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال جوارديولا خلال تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "كنت أعلم أن هذا اليوم سيأتي، وأن الفوز لن يستمر دائمًا، وأرى أيضًا أن ما نمر به سيمر، فهي واقع الحياة الرياضية المتغير".

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وعن مواجهة ليفربول قال: "كنت أتمنى أن أقول إننا سنفوز في أنفيلد، وأيضًا سنفوز بعدها في 20 مباراة، ولكن في وضعنا الحالي هذا غير ممكن، والحل الوحيد لعودتنا هو استعادة المصابين، فهناك جون ستونز غائب منذ فترة طويلة، وروبن دياش عاد مؤخرًا بعد غياب شهر، وعلينا أن نتحلى بالواقعية، ولا أطلب سوى عودة المصابين".

وواصل: "لا تتخيل كم يدفعون لي، فالضغوط جزء من عملي، ولم أرغب في تحمل هذا الضغط، يمكنني الاستقالة والعود إلى المنزل، والتخلص من هذا العبء، ولكن كل المديرين يتحملون ذلك".

وأضاف: "هل تريد تجنب الانتقادات؟ هذه هي الحياة إذا لم تفز سيسخر الناس منك، وإذا كنت حققت الكثير من الانتصارات، فستجد الانتقادات أشد، وإذا لم ترغب في ذلك ببساطة، عد إلى المنزل، دوري هو قيادة اللاعبين، وأنا مسؤول عن ذلك، وعندما أشعر أنني لم أعد قادرًا على القيام بذلك".