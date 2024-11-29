جوارديولا: يمكنني إعادة بناء مانشستر سيتي ولكني سأرحل في هذه الحالة!

فرصة أخرى لإصلاح الأمور أمام ليفربول

مرة أخرى يظهر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي أمام وسائل الإعلام، للحديث بعد تعثر جديد له عقب التعادل مع فينوورد الثلاثاء الماضي، ولكن المهمة القادمة ستكون صعبة ولا مجال للسقوط فيها.

بيب تواجد في المؤتمر الصحفي لمواجهة سيتي المنتظرة أمام ليفربول يوم الأحد القادم على ملعب أنفيلد، للحديث عن شعوره بعد سلسلة النتائج السيئة لفريقه مؤخرًا، بالهزيمة 5 مرات والتعادل مرة واحدة في آخر 6 مباريات بكل البطولات.

وقال بيب للصحفيين:"هنا في هذا النادي عليك أن تفوز، وإذا لم تفز فسوف تقع في ورطة، البعض يتساءل لماذا لما تتم إقالتي، ولكننا نجحنا في آخر 8 سنوات لذلك لدي هذا الهامش".

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وأضاف"من المؤكد أنني أريد البقاء في النادي، ولكن في اللحظة التي أشعر فيها أنني لست إيجابيًا بشأن هذا الفريق، سيأتي مدرب آخر بدلًا مني، ومع ذلك، أريد فرصة المحاولة لإصلاح الأمور، لا أرغب في الهروب، وأطمح في إعادة بناء الفريق بالعديد من الجوانب، من الآن وحتى نهاية الموسم وكذلك في المواسم القادمة".

وأوضح:"لقد طلبت هذا التحدي، أعرف ما أريد أن أفعله وما أحتاجه، في هذه اللحظة لا نمتلك الاتساق الذي كنا نتمتع به، وعلينا الآن استرجاعه، ولكن هل هناك أي فريق في العالم تمتع بهذه الاستمرارية على مدار 10 سنوات؟ أخبرني بفريق واحد، هذه الظاهرة لا تحدث في الدوري الأمريكي للمحترفين لكرة السلة، ولا في التنس، ولا الجولف، ولا أي رياضة أخرى".

وأما عن ضرورة تغيير مانشستر سيتي بالكامل:"لا أتفق أبدًا، لا يجب نسيان أننا قبل ثلاثة أشهر، كنا أبطال الدوري الإنجليزي ولعبنا نهائي كأس الاتحاد ووصلنا إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وخسرنا أمام ريال مدريد بطريقة غير عادية، وكان لدينا نفس اللاعبين، لقد لعبنا ثلاثة أسابيع بدون أربعة مدافعين ولاعبين في خط الوسط المدافع وهذا يجب وضعه في الحسبان".

وواصل حديثه عن مباراة فينورد:"ناثان أكي تعرض للإصابة لمدة شهر، وعندما تكون النتيجة 3/0 يجب عليك عدم بذل الكثير من الجهد، لأنك ستلعب خلال بضعة أيام لمدة 90 دقيقة أمام ليفربول في أنفيلد، كما احتجنا لمنح كيفين دي بروينه بعض الدقائق، وجيمس مكاتي لعب لضمان السيطرة، لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ ضد فينورد، ولكن على العموم، الأمر يتعلق بالفوز بالمباريات فقط وليست الصورة التي ظهرت بها".

وعن اللعب ضد ليفربول:"هي دائمًا المباراة الأصعب، آرسنال كان نفس الشيء ولكن الآن مباراة ليفربول ستكون في غاية الصعوبة، أتعامل مع الأمر بشكل طبيعي، وكل تفكيري ينصب على ما يمكنني فعله لمساعدة اللاعبين، عشت الكثير من المواقف الصعبة في مسيرتي الطويلة، لذلك لا مجال لتوجيه اللوم لأحد أو الهروب من المسؤولية".

وعن كلمات رافائيل نادال له:"كان من الرائع رؤيته، ذهب لمشاهدة مباراة ريال مدريد وليفربول وسعدت بمقابلته، إنه صديقي منذ أيامي في برشلونة، كان رياضيًا رائعًا في عصره، تحدثنا عن الرياضة ومدى صعوبة الحفاظ على الاستمرارية لسنوات عديدة، قال جملة رائعة - أحب اللاعبين الذين يريدون ممارسة الرياضة لكن أجسادهم تقول لهم هذا يكفي، إنه يحب التنس وأراد الاستمرار ولكنه شعر بالإرهاق، وهذا يحدث في الكرة أيضًا".

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يلعب الأحد القادم ضد ليفربول على ملعب أنفيلد، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإنجليزي بـ23 نقطة، بفارق 8 نقاط عن الريدز أصحاب الصدارة بعد 12 جولة.