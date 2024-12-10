"لاعبو مانشستر سيتي ليسوا كريستيانو رونالدو أو ليونيل ميسي" .. بيب جوارديولا يصر: لن أغير طريقتي لأنها ناجحة!

المدرب الإسباني يتحدث عن مواجهة يوفنتوس..

رغم النتائج السلبية التي يحققها مانشستر سيتي في الفترة الأخيرة إلا أن مدربه الإسباني بيب جوارديولا لا يزال يتمتع بالثقة نفسها التي كانت لديه خلال فترة نجاحاته، وهذا ما أكد عليه خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة يوفنتوس الإيطالي.

الفريق الإنجليزي يحل ضيفًا غدا الأربعاء، على السيدة العجوز، ضمن الجولة السادسة من مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا 2024-2025.

ويدخل السيتي هذه المواجهة الصعبة، وهو لم يحقق إلا فوز وحيد في آخر تسع مباريات خاضها سواء في الدوري الإنجليزي الممتاز أو دوري الأبطال.

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وفي هذا الشأن، قال جوارديولا خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "أحب لاعبي فريقي، سويًا يمكننا أن نكون أفضل، ونحقق نتائج أفضل، لكن علينا أن نبحث داخل أنفسنا أولًا لنجد شيئًا ما بداخل كل منا لتحقيق النتائج الإيجابية، لا تنتظروا مني أن أقول أي شيء سيئ أو انتقادات للاعبين نظرًا لما قدمناه سويًا على مدار سنوات، لكن المؤكد أن علينا أن نعود للعب بشكل جيد مرة أخرى، خاصةً وأن الأسابيع المقبلة مهمة جدًا لنا".

وأضاف: "في وضعنا الحالي لا يمكننا الحديث عن التأهل وتحقيق نتائج إيجابية في كل المباريات، علينا أن نسير خطوة خطوة أولًا، علينا حصد النقاط في قادم المباريات لحسم تأهلنا، أمامنا مواجهة أمام يوفنتوس في إيطاليا وهو الفريق الأفضل هناك، الفريق التاريخي، الذي اعتاد على اللعب تحت ضغط كبير، ويتمتع بتنوع كبير في اللعب لدرجة لا تصدق".

الإسباني تابع: "ما سينقذنا؟ علينا أن نلعب ببساطة شديدة!، الكرة هي قوتنا، علينا أن نلعب بالطريقة التي يجب علينا أن نلعب بها، وطريقة لعبنا لن تتغير لأسباب واضحة، لأنها تحقق النجاح بالفعل!،

وأكمل: "كل ما أطلبه من اللاعبين أن يعيدوا أنفسهم لي، لكن في نفس الوقت، أحب أن نمر بفترة كالتي نمر بها حاليًا، ولن لا أطالب لاعبي السيتي أن يكونوا ككريستيانو رونالدو وليونيل ميسي، هذا الثنائي فريد من نوعه، إنما أطالبهم بفعل ما يجيدونه، أنا لدي ثقة كاملة بهم حتى لو أصبحت النتائج أسوأ في المستقبل، الثقة موجودة دائمًا، لأن بفضلهم أنا هنا في مكاني لسنوات عديدة".

بيب أشار كذلك إلى غياب الثنائي فيل فودين وماتيو كوفاسيتش عن التشكيل الأساسي للمباراة، وإن كان فتح الباب أمام منح الأخير بعض الدقائق للمشاركة.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الـ18 بجدول ترتيب دوري الأبطال برصيد ثماني نقاط فقط من خمس جولات مضت، فيما يحل اليوفي في المركز الـ20 بنفس الرصيد، لكنه يتأخر بفارق الأهداف.