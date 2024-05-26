مانشستر سيتي في ورطة وتأهب كبير في برشلونة والسعودية وبايرن ميونخ بسبب جوارديولا!

بيب جوارديولا يورط مانشستر سيتي...

فجرت تقارير صحفية إنجليزية مفاجأة بشأن مستقبل بيب جوارديولا، مع مانشستر سيتي، بعد اتخاذ المدرب الإسباني قراره بالرحيل عن بطل الدوري الإنجليزي للموسم الحالي.

ومنذ وصول جوارديولا، إلى مانشستر سيتي قبل ثمان سنوات حقق المدرب الإسباني العديد من النجاحات، على رأسها ستة ألقاب دوري إنجليزي، بالإضافة إلى دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخ النادي.

وينتهي عقد جوارديولا، مع مانشستر سيتي بنهاية الموسم المقبل، ونشرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية، تقريرًا تشير فيه إلى اختيار المدرب الإسباني، الرحيل بعد نهاية عقده وعدم التجديد.

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وأشارت الصحيفة إلى أن إدارة مانشستر سيتي، بدأت بالفعل في التفكير في خليفة جوارديولا، وتراقب وضع ميجيل مدرب جيرونا الإسباني، كما تفكر في تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وناجلسمان المدير الفني للمنتخب الألماني.

على الجانب الآخر، تستعد الأندية الأوروبية إلى تقديم عرضًا كبيرًا للمدرب الإسباني، في حال تأكد رحيله عن مانشستر سيتي، وعلى رأس تلك الأندية برشلونة، وبايرن ميونخ، خاصة وأن علاقة بيب مع الفريقين قوية للغاية.

وقد يكون جوارديولا مطمعًا للفرق السعودية أيضًا في ظل سرعة تطور كرة القدم في المملكة مؤخرًا وانضمام العديد من النجوم إلى دوري روشن السعودي للمحترفين.