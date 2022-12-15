مانشستر سيتي في الصدارة.. تعويضات ضخمة للأندية بسبب كأس العالم!

مازن زكيمازن زكي
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Kevin De Bruyne Man City 2022-23 Getty Images
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الاتحاد الدولي يعوض الأندية عن غياب لاعبيها بسبب المونديال

كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن من المتوقع أن يتلقى مانشستر سيتي حوالي 4.5 مليون جنيه استرليني من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم بسبب تواجد لاعبي الفريق السماوي في بطولة كأس العالم قطر 2022.

فبحسب ما ورد من صحيفة "التايمز" فإن فيفا يعطي كل فريق 8120 جنيهًا استرلينيًا عن كل يوم يشارك فيه كل لاعب في البطولة، بما في ذلك فترة الاستعداد الرسمية التي تستغرق أسبوعًا مسبقًا.

وكان لدى بطل الدوري الإنجليزي 16 لاعبًا يمثلون تسع دول مختلفة في قطر، بينما وصل الأرجنتيني جوليان ألفاريز إلى أبعد نقطة بينما يستعدون لمواجهة فرنسا في النهائي يوم الأحد.

وأضاف تقرير الصحيفة أن برشلونة سوف يحصل على أكثر من 3.32 مليون جنيه استرليني، على الرغم من امتلاك الفريق الكتالوني 17 لاعبًا في البطولة.

وسيحصل مانشستر يونايتد، الذي يمتلك المدافعين رافاييل فاران وليساندرو مارتينيز، في المباراة النهائية يوم الأحد، على 2.92 مليون جنيه استرليني من لاعبيه البالغ عددهم 13 في قطر.

ومن المتوقع أن يحصل تشيلسي (12 لاعبًا) على 2.46 مليون جنيه استرليني، وتوتنهام (11 لاعبًا) 2.32 مليون جنيه استرليني، وآرسنال (10 لاعبين) 2.1 مليون جنيه استرليني.

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أي الفرق التالية كان أفضل فائز بكأس العالم؟

  • 84328فرنسا، 2018
  • 60472ألمانيا، 2014
  • 114465إسبانيا، 2010
  • 41563إيطاليا، 2006
300828 الأصوات
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