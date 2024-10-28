لم يفوت الفرصة! .. مانشستر سيتي يتفاعل مع خسارة فينيسيوس جونيور "الكرة الذهبية"

سعادة كبيرة في مانشستر سيتي..

تفاعل العملاق الإنجليزي مانشستر سيتي سريعًا، مع أخبار "خسارة" الساحر البرازيلي فينيسيوس جونيور، جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، لجائزة "الكرة الذهبية" لأفضل لاعب في العالم 2024.

كل المصادر العالمية الموثوقة أكدت خسارة فينيسيوس لـ"الكرة الذهبية"، بعد أن كان أقوى المرشحين للفوز بها، مع تتويج النجم الإسباني رودري، متوسط ميدان مانشستر سيتي بالجائزة، في الحفل الذي سيُقام مساء اليوم الإثنين، في العاصمة الفرنسية باريس.

وفي أول رد فعل.. نشر مانشستر سيتي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، مقطع فيديو مدته دقيقة و36 ثانية، لأهداف رودري بقميص الفريق السماوي، خلال الموسم الرياضي الماضي.

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وعلق العملاق الإنجليزي على هذا المقطع؛ قائلًا: "كل أهداف رودري في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال موسم 2023/24 الرائع"؛ في تأكيد جديد ربما على أخبار تتويج متوسط الميدان الإسباني، بجائز "الكرة الذهبية".

رودري لعب دورًا مهمًا في قيادة نادي مانشستر سيتي، للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2023-2024؛ قبل أن يحصل مع منتخب إسبانيا، على لقب بطولة كأس أمم أوروبا "اليورو" التي استضافتها ألمانيا، في صيف العام الحالي.

جدير بالذكر أن النجم الإسباني تعرض لإصابة بـ"قطع في الرباط الصليبي"، خلال مباراة السيتزنس ضد آرسنال، في الجولة الخامسة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، للموسم الرياضي الحالي 2024-2025.