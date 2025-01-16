مانشستر سيتي يصل إلى نقطة اتفاق لضم عمر مرموش .. وعرض ضخم لإطلاق سراح صخرة يوفنتوس

مباراة دورتموند تكشف موقف النجم المصري

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات جديدة في موقف النجم المصري عمر مرموش، لاعب آينتراخت فرانكفورت، الذي بات مرشحًا بقوة للانضمام إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

ويقدم مرموش موسمًا مثاليًا مع فرانكفورت، حيث يتصدر حاليًا قائمة هدافي الفريق في الدوري الألماني هذا الموسم برصيد 15 هدفًا، بينما يأتي خلف الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونخ في قائمة هدافي البوندسليجا، بفارق هدف وحيد.

ونشر الصحفي فابريس هوكينز، الصحفي بشبكة "راديو مونت كارلو"، على حسابه الشخصي بمنصة "X" (تويتر سابقًا)، تغريدة أكد خلالها أن مانشستر سيتي توصل إلى اتفاق مبدئي مع آينتراخت فرانكفورت بشأن التعاقد مع مرموش خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

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وأشار إلى أن التفاصيل النهائية للصفقة قيد المناقشة بين الطرفين، لكن المؤشرات العامة تؤكد اقتراب الجناح المصري من ارتداء قميص السيتزينز في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وختم فابريس تغريدته، قائلًا: "الخطة الآن هي عدم مشاركة مرموش غدًا ضد دورتموند"، حيث يستضيف آينتراخت فرانكفورت غدًا الجمعة نظيره بوروسيا دورتموند، ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري الألماني.

ورغم ذلك، قال دينو توبمولر، مدرب آينتراخت فرانكفورت، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمواجهة دورتموند: "لا توجد مستجدات حول ملف رحيل مرموش، وبالتالي سيلعب بصورة طبيعية غدًا".

في سياق متصل، ذكر الصحفي جيانلوكا دي مارزيو أن مانشستر سيتي تقدم بعرض لشراء المدافع الإيطالي أندريا كامبياسو، لاعب يوفنتوس بقيمة تتراوح من (60-65) مليون يورو، على أمل إقناع فريق السيدة العجوز بإطلاق سراحه.

أندريا كامبياسو، الذي ينتهي عقده في صيف 2029، يعتبر أحد الأعمدة الأساسية في يوفنتوس هذا الموسم، حيث سجل هدفين وصنع مثلهما في 25 مباراة خاضها في كل المسابقات هذا الموسم.