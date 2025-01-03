مانشستر سيتي يلجأ إلى "حل أوزبكستاني" لدعم جوارديولا في يناير

أحد أهم المواهب في مركزه

بدأ مانشستر سيتي ومدربه بيب جوارديولا، محاولاتهما لإنقاذ موسم الفريق، بالتوجه إلى سوق الانتقالات الشتوية لضم المزيد من اللاعبين الجدد وبالتحديد في خط الدفاع.

الاختيار وقع هذه المرة على عبد القادر خوسانوف نجم نادي لانس الفرسي، والذي يعتبر أحد أبرز المواهب الدفاعية في أوروبا في الوقت الحالي.

الصحفي الإيطالي "فابريتسيو رومانو" قال إن خوسانوف يأتي على رأس قائمة الأهداف الشتوية لمانشستر سيتي في شهر يناير الجاري، وذلك من أجل دعم الفريق للتمكن من العودة إلى المنافسة في النصف الثاني من الموسم.

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وأشار إلى أن هناك العديد من الأندية الكبرى مهتمة بالتعاقد مع صاحب الـ20 سنة، لأنه يعتبر أحد أفضل المواهب بمركزه، لذلك السباق مفتوح للجميع، وسط ترقب من سيتي.

وكان خوسانوف قد برز بشكل لافت مع لانس منذ انضمامه للفريق في يونيو 2023، ولعب 31 مباراة بمختلف المسابقات، كما لديه 18 مباراة دولية مع منتخب أوزبكستان.

جدير بالذكر أن مانشستر سيتي يمر بفترة صعبة للغاية خلال هذا الموسم، حيث ابتعد الفريق عن المنافسة على الدوري الإنجليزي الذي يحمل لقبه لآخر 4 نسخ، باحتلال المركز الخامس بجدول ترتيب المسابقة بـ31 نقطة، بفارق شاسع عن المتصدر ليفربول بـ45 نقطة، كما يأتي بالمركز الـ22 بالدور الأول لدوري أبطال أوروبا برصيد 8 نقاط من 6 مباريات.