مانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد: مباشر لحظة بلحظة
مانشستر يونايتد × مانشستر سيتي
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انطلاق المباراة
تشكيل مانشستر سيتي:
التشكيل | 4-3-3
إيدرسون
جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - جون ستونز - كايل والكر
جاك جريليتش - رودري - كيفن دي بروين
فيل فودين - بيرناردو سيلفا - رياض محرز
تشكيل مانشستر يونايتد:
التشكيل | 4-2-3-1
دافيد دي خيا
أليكس تيليس - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون بيساكا
فريد - سكوت ماكتوميناي
بول بوجبا - برونو فيرنانديش - جادون سانشو
أنتوني إيلانجا
في المقابل، يتواجد مانشستر يونايتد في الترتيب الخامس برصيد 47 نقطة، يبتعد عن أرسنال بفارق نقطة ولكنه لعب مباراتين أكثر من الجانرز، لذلك لا مزيد من إهدار النقاط إذا أراد الفريق الحفاظ على حظوظه في التأهل لدوري الأبطال.
يحتل السيتي صدارة الترتيب برصيد 66 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن أقرب منافسيه ليفربول ويسعى السيتزين بقيادة جوارديولا لتحقيق الفوز خوفًا من فقدان المركز الأول، وسيحاول في مباراة اليوم تحقيق الفوز الغائب على اليونايتد في الديربي على ملعب الاتحاد منذ فترة.
أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر يونايتد ضد مانشستر سيتي في قمة مباريات الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي الممتاز، والذي سيُقام على ملعب الاتحاد.