مانشستر سيتي ضد ليفربول: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 2×2 ليفربول

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نهاية اللقاء المثير بالتعادل الإيجابي بين ليفربول والسيتي بهدفين لكل فريق

93' أووووووووووووووووه رياض محرز يهدر فرصة لا تضيع تمريرة مذهلة من دي بروين للجزائري ولكنه يسدد الكرة فوق العارضة

89' أوووووووووه خطيررررة للسيتي، محرز يسدد الركلة الحرة المباشرة بشكل رااائع ولكنها تصطدم بالجزء الخارجي من القائم الأيمن

بطاقة صفراء لفان دايك بعد عرقلة دي بروين

87' عرررضية من رودري ولكن فان دايك يشتت الكرة بصعوبة

تبديل ثالث وأخير لليفربول بخروج ماني ودخول فيرمينو

تبديل ثاني للسيتي بخروج جيسوس ودخول جريليتش

تعطل اللعب لعلاج بيرناردو سيلفا بعد تدخل قوي من فابينيو على قدم اللاعب، وبطاقة صفراء للاعب ليفربول

80' محرز يسيطر على الكرة بشكل رائع ويمرر إلى دي بروين وعررررضية ولكن فان دايك يشتت الكرة

تبديل ثاني لليفربول بخروج هندرسون ودخول نابي كيتا

تبديل للسيني بخروج رحيم ودخول رياض محرز

71' خطيرررة للسيتي، مرتدة للفريق ، الكرة تصل إلى جيسوس الذي يسدد الكرة قوووية ولكنها في الشباك الخارجية

70' خطيرررررة لليفربول، تسديدة من صلاح ولكن الكرة تصطدم بالدفاع وتمر بجوار القائم.. ولكن الحكم يقرر احتساب ضربة مرمى

تبديل لليفربول بخروج جوتا ونزول دياز

62' هدف ملغي للسيتي بسبب وجود رحيم سترلينج متسللًا

60' أوووووووووووه خطيرررة من جيسوس! طولية بإتجاه البرازيلي، روبيرتسون يخفق في تشتيت الكرة، جيسوس يسيطر عليها، يراوغ ويسدد! ولكن الكرة تصطدم بفان دايك

بطاقة صفراء لتياجو ألكاتتارا بسبب تدخل قوي على دي بروين

51' أوووووووووووووووووووووووه خطيررررة من ليفربول!! تمريرة أخرى رائعة من صلاح بإتجاه جوتا الذي يسدد ولكن إيدرسون يتصدى لها

50' جوتا يمرر الكرة لماني على طريقة الهدف الثاني ولكنها تطول وتصل سهلة في يد إيدرسون

48' عررررضية قوية من روبيرتسون ولكن الكرة تمر من أمام الجميع وتخرج رمية تماس

45' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول يا لها من بداية للشوط الثاني، صلاح يستلم الكرة ويمررها بشكل رائع لماني الذي سددها في المرمى بشكل رائع

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم السيتي على ليفربول بهدفين لهدف

43' أوووووووه ليفربول يستغل خطأ فادح في تشتيت الكرة، تمريرة لجوتا تضعه أمام المرمى ولكن الدفاع ينقذ الموقف

42' عررررضية خطيرررة من فودين ولكن الكرة تمر من أمام رحيم

39' بطاقة صفراء لبيرناردو سيلفا بعد عرقلة روبيرتسون

36' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جيسوس يسجل الهدف الثاني، عرررضية رائعة من كانسيلو للمهاجم البرازيلي الذي كسر مصيدة التسلل وسدد الكرة بشكل رائع فوق أليسون

35' عررررضية خطيرررة من دي بروين ولكن ماتيب يشتت الكرة لركنية

34' خطيررررة للسيتي، كانسيلو يكسر التسلل ويستلم كرة طولية رائعة، ويسدد كرة قووووية ولكنها تصطدم بقدم أرنولد وتمر بجوار القائم

28' خطيرررررة للسيتي! كرة رائعة لكانسيلو، الذي يمررها بالعرض إلى دي بروين، البلجيكي يسدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

28' أرنولد يلاحظ إيدرسون متقدمًا عن مرماه، يحاول تسديدها مباشرة ولكن الكرة تصل سهلة للحارس البرازيلي

27' بطاقة صفراء لروبيرتسون بعد أن قام بعرقلة دي بروين

24' خطيررررة للسيتي، ركلة حرة غير مباشرة، رودري يكسر مصيدة التسلل، يحاول تمرير الكرة بالرأس إلى ستونز ولكنها تطوول وتخرج ضربة مرمى

22' أوووووووه إيدرسون يتباطأ في تمرير الكرة، وكادت أن تسكن مرماه ولكنه ينقذ الموقف ويسددها قبل أن يضغط عليه جوتا ويقوم بمغالطته

20' تسديدة قووية من رودري، ترتطم بالدفاع وتخرج ركنية جديدة للسيتي

18' خطيرررة للسيتي، عرررضية من والكر ولكن فان دايك يشتت الكرة لركنية

16' فرصة لليفربول، تمريرة رائعة من روبيرتسون بإتجاه صلاح وماني، ولكن دفاع السيتي لمس الكرة قبل أن يمسك بها إيدرسون

15' خطيرررة للسيتي، تمريرة رائعة بإتجاه رحيم سترلينج الذي يمهد الكرة إلى جيسوس وتسديدة قوووية ولكن أليسون يمسك بالكرة

12' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول جوتا يسجل التعادل، عرررضية رائعة من روبيرتسون بإتجاه أرنولد الذي يمررها بالعرض ألى جوتا ويسددها قبل أن تمر أسفل إيدرسون

8' أووووووه جيسوس كاد أن يستغل خطأ من فان دايك ولكن أليسون ينقذ الموقف

5' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي يحرز الهدف الأول، تسديدة من دي بروين ترتطم بماتيب، تغير إتجاهها وتصطدم بالقائم قبل أن تسكن المرمى

4' أووووووووووووووه أليسون يتألق ويتصدى لفرصة هدف محقق للسيتي بعد انفراد تام من رحيم سترلينج من مرتدة مثالية لأصحاب الأرض

3' ليفربول يمارس الضغط العالي على لاعبي السيتي

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - إيميريك لابورت - جون ستونز - كايل والكر

كيفن دي بروين - رودري - بيرناردو سيلفا

فيل فودين - جابريل خيسوس - رحيم سترلينج

تشكيل ليفربول:

التشكيل | 4-3-3

أليسون بيكر

أندي روبرتسون -فيرجيل فان دايك - جويل ماتيب - ألكسندر أرنولد

جوردان هندرسون - فابينيو - تياجو ألكانتارا

ساديو ماني - ديوجو جوتا - محمد صلاح

🔴 𝐓𝐄𝐀𝐌 𝐍𝐄𝐖𝐒 🔴



Our line-up to face @ManCity this afternoon 👊#MCILIV — Liverpool FC (@LFC) April 10, 2022

يحتل السيتي صدارة الترتيب برصيد 73 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن ضيفه في مباراة اليوم نادي ليفربول، لذا تعتبر المواجهة مهمة في تحديد المتصدر وربما البطل في نهاية المطاف.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر لمباراة مانشستر سيتي ضد ليفربول في قمة مباريات الدوري الإنجليزي في إطار الجولة 32 من موسم 2021/2022، على ملعب الاتحاد.