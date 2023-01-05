تشيلسي x مانشستر سيتي
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|الملعب
|تشيلسي - مانشستر سيتي
|الخميس 5 يناير 2023،
22:00 مصر، 23:00 السعودية
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|حفيظ الدراجي
|ستامفورد بريدج
أهلًا بكم في البث المباشر لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي في الجولة 19 من الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب "ستامفورد بريدج".
مانشستر سيتي يسعى لتحقيق الانتصار لأجل استغلال سقوط آرسنال في فخ التعادل السلبي مع نيوكاسل لتقليص الفارق مع الصدارة.
كما أنّ كتيبة بيب جوارديولا فشلت في تحقيق الفوز خلال المباراة الماضية ضد إيفرتون والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله.
أما أصحاب الأرض، تشيلسي، فقد سقط في فخ التعادل مع نوتينجهام فورست في الجولة الماضية ويحتل المركز العاشر برصيد 25 نقطة.
تابع التغطية المباشرة لمباراة تشيلسي ضد مانشستر سيتي
تشكيلة تشيلسي اليوم ضد السيتي
يعتمد بوتر على التشكيل الآتي:
الخطة 4-2-3-1
كيبا
أثبيليكويتا، سيلفا، كوليبالي، كوكوريلا
كوفاشيتش، دينيس زكريا
ستيرلينج، ماونت، بوليسيتش
أوبامبيانج
تشكيلة السيتي اليوم ضد تشيلسي
قرر المدرب، بيب جوارديولا، الاعتماد على التشكيل الآتي:
الخطة 4-3-3
إيدرسون
ووكر، ستونز، أكانجي، كانسيلو
جوندوان، رودري، دي بروينه
فودين، هالاند، بيرناردو سيلفا
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