مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي × باريس سان جيرمان

يبدأ المدرب بيب جوارديولا بالتشكيل الآتي:

التشكيل | 4-3-3

إيدرسون

زينشينكو - ستونز - دياز - والكر

جاندوجان - فيرناندينيو - سيلفا

فودين - دي بروين - محرز



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Zinchenko, Fernandinho (C), Gundogan, Bernardo, Mahrez, Foden, De Bruyne



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Sterling, Jesus, Aguero, Laporte, Rodrigo, Torres, Mendy, Cancelo



