مانشستر سيتي ضد باريس سان جيرمان: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 2 × 1 باريس سان جيرمان

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نهاية المباراة بفوز مانشستر سيتي على باريس سان جيرمان بهدفين لهدف، ليتأهل الفريقان معًا لدور الستة عشر بعد خسارة كلوب بروج أمام لايبزيج

90' بطاقة صفراء لجيسوس بعد عرقلة نيمار

76' جووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول السيتي يتقدم في النتيجة بقدم جيسوس، عررضية رائعة من محرز إلى سيلفا المتمركز على القائم البعيد، سيلفا يمررها بالعرض إلى جيسوس الذي سددها في الشِباك

73' ' أووووووووه اختراق رائع من نيمار بعد تمريرات متبادلة بينه وبين دي ماريا، البرازيلي ينفرد بالمرمى ويسدد! ولكنها تمر بجوار القائم الأيسر

69' أووووووه تسديدة قووووية ورائعة من جيسوس ولكن نافاس يتصدى لها بشكل رائع وتخرج لضربة ركنية

تبديلين آخرين، بخروج جاي ودخول دي ماريا، وآخر اضطراري بخروج مينديش للإصابة ودخول إبيمبي

62' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول مانشستر سيتي يحرز التعادل بقدم رحيم سترلينج، تمريرة رائعة من رودري إلى ووكر الذي يلعب عرررضية تصل إلى رحيم الذي يمد قدمه ويسكن الكرة الشِباك

60' تبديل لباريس سان جيرمان بخروج هيريرا للإصابة ودخول دانيلو

59' مشادة بين محرز ونيمار، وهيريرا يسقط على أرضية الملعب ويطالب بالتغيير بسبب الإصابة

55' بطاقة صفراء على رودري بعد تدخل قوي على لاعب باريس سان جيرمان

تبديل لمانشستر سيتي بخروج زينتشينكو ودخول جيسوس

49' جوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووول باريس يحرز الهدف الأول، عررضية من ميسي، دفاع السيتي يخطئ في تشتيت الكرة وتصل إلى مبابي الذي يسددها بين قدمي إيدرسون لتسكن الشِباك

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بين مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' تسديدة من سترلينج من خارج منطقة الجزاء، ولكن الكرة عالية جدًا عن المرمى

32' إعصار السيتي يتواصل، تسديدة من رياض محرز ولكن نافاس يتصدى لها وتخرج لضربة ركنية

32' مستحيل مستحيل! الحظ يعاند السيتي! عررضية من كانسيلو، مينديش يشتت الكرة بشكل خاطئ، تصل إلى جوندوان الذي يسدد! ولكن الكرة تصطدم بالقائم وتخرج لضربة مرمى

31' عرررضية من الجهة اليمنى للسيتي بقدم بيرناردو سيلفا، الكرة تصطدم بهيريرا وكادت أن تغالط نافاس ولكن الكوستاريكي يمسك بالكرة

27' أووووووووه فرصة أخرى خطيرة للسيتي! عرررضية من محرز إلى سترلينج الذي يمررها بالعرض لزينتشينكو، الأوكراني يسدد! ولكن الدفاع يعترض الكرة

26' محاولة أولى من باريس سان جيرمان على المرمى، تسديدة من نونو مينديش ولكن إيدرسون يمسك بالكرة

22' خطأ على رودري بعد أن قام بعرقلة مبابي الذي راوغه بشكل رائع

17' أوووووووووووووووه مجددًا! مدافغ باريس سان جيرمان ينقذ هدف محقق ويشنتت كرة من على خط المرمى! بيرناردو يمرر لمحرز الذي يسدد كرة قوية ورائعة ولكن حكيمي يتألق ويُخرجها لضربة ركنية

16' نيمار ينطلق في عمق الملعب، يحاول التوغل داخل منطقة الجزاء ويسدد كرة خطيرة! ولكن إيدرسون يتصدى لها وتلمس مينديش الذي كان متسللًا أثناء التسديد

9' عرضية رائعة من محرز تصل إلى رحيم على الجهة اليسرى، سترلينج يحاول استلام الكرة ولكن حكيمي يشتتها! رحيم يطالب بركلة جزاء على المغربي بحجة وجود لمسة يد.. ولكن حكم المباراة يقرر استمرار اللعب

5' أوووووووووووووه قريبة من السيتي! الضربة الحرة تُلعب، الكرة تصل إلى رودري الذي يلعبها برأسه ولكن كيمبيمبي يشتت الكرة من على خط المرمى

4' فاصل مهاري رائع من رياض محرز قبل أن يتعرض للعرقلة من جانب نيمار وإدريسا جاي

2' تمريرة بينية من محرز بإتجاه جوندوان ولكن الكرة تطول وتخرج لضربة مرمى

انطلاق المباراة

تشكيل مانشستر سيتي:

التشكيل| 4-3-3

إيدرسون

جواو كانسيلو - روبين دياش - جون ستونز - كايل ووكر

أوليكساندر زينتشينكو - رودري - إلكاي جوندوان

رحيم سترلينج - بيرناردو سيلفا - رياض محرز

Your City XI to face PSG! 💪



XI | Ederson, Walker, Dias, Stones, Cancelo, Rodrigo, Gundogan (C), Zinchenko, Mahrez, Bernardo, Sterling



SUBS | Steffen, Carson, Ake, Jesus, Laporte, Fernandinho, Palmer, McAtee#ManCity pic.twitter.com/Hg7235LqbM — Manchester City (@ManCity) November 24, 2021

تشكيل باريس سان جيرمان:

التشكيل| 4-3-3

كيلور نافاس

نونو مينديش - بريسنيل كيمبيمبي - ماركينهوس - أشرف حكيمي

لياندرو باريديس - إدريسا جاي - أندير هيريرا

نيمار جونيور - كيليان مبابي - ليونيل ميسي

في المقابل سيتوجب على أثرياء فرنسا الانتصار على رجال بيب جوارديولا من أجل حسم الصعود للدور التالي، لأن كلوب بروج يبتعد عنه بفارق 4 نقاط فقط! وخسارة باريس وفوز الفريق البلجيكي، سيؤجل الحسم للجولة الأخيرة التي ستجمع بينهما.

يتواجد مانشستر سيتي في المركز الأول برصيد 9 نقاط بفارق نقطة واحدة عن باريس سان جيرمان، ويسعى الفريق الإنجليزي للفوز لضمان التأهل والصدارة معًا.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر من موقع جول لمباراة مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان، في إطار مباريات الجولة الخامسة من مجموعات دوري أبطال أوروبا لموسم 2021/2022، الذي سيُقام على ستاد الاتحاد.