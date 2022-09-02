مانشستر سيتي رفض فرصة التعاقد مع نيمار في الميركاتو الصيفي

باريس سان جيرمان ينصر مبابي على نيمار

أكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية، أن باريس سان جيرمان قام بعرض لاعبه نيمار دا سيلفا على مانشستر سيتي، حيث يرغب النادي الفرنسي في التخلص من المهاجم البرازيلي.

انتهت فترة سوق الانتقالات الصيفية، لكن هذا لا ينفى أن باريس سان جيرمان قام بعرض نيمار على مانشستر سيتي، على الرغم من نفى بيب جوارديولا مدرب السماوي هذه الأنباء وقت ترددها في وقت سابق.

وأشار التقرير إلى أن باريس سان جيرمان كان يعتقد أن مانشستر سيتي هو النادي الذي من الممكن ان يُخلصه من نيمار، لكن بطل الدوري الإنجليزي رفض فرصة التعاقد مع النجم البرازيلي.

نيمار صداع في رأس باريس سان جيرمان

نيمار ظهر في حالة جيدة في بداية موسم 2022/23، لكن باريس سان جيرمان أراد رحيله بسبب الاضطرابات في غرفة الملابس، حيث يُعتقد أن علاقته بكيليان مبابي هي القوة الدافعة لرغبتهم في إبعاده عن حديقة الأمراء.

حامل لقب البريميرليج رفض الإقتراح المطروح على طاولته بإمكانية التعاقد مع نيمار، ليستمر البرازيلي داخل صفوف البي إس جي.

الجدير بالذكر أن نيمار خاض هذا الموسم خمس مباريات مع البي إس جي نجح من خلالهم في تسجيل سبع أهداف بينما قدم ست تمريرات حاسمة.