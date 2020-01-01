"مانشستر سيتي رفض التعاقد مع فان دايك"

مانشستر سيتي أهدر فرصة تاريخية لدعم دفاعه وإضعاف ليفربول

كشف روني ديلا، المدير الفني الأسبق لنادي سلتيك الاسكتلندي، أنّ مانشستر سيتي فرّط في فرصة التعاقد مع فيرجيل فان دايك، مدافع ليفربول الحالي، وذلك قبل انضمام اللاعب إلى صفوف ساوثامبتون.

فان دايك لعب لصالح سلتيك حتى 2015 قبل أن ينضم إلى الدوري الإنجليزي ويلعب لصالح ساوثامبتون ثم في 2018 ارتدى قميص ليفربول.

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وأصبح فان دايك علامة مميزة للريدز إذ حصل على جائزة أفضل لاعب في أوروبا العام الماضي.

وقال ديلا في تصريحات صحفية: "نعم تواصلت مع مانشستر سيتي لأجل فان دايك من قبل، لقد طلبوا مني إرسال أفضل المباريات الأوروبية له لمتابعتها وتحديد إمكانية التعاقد مع اللاعب".

وتابع: "وجدت صعوبة في الأمر لأن اللاعب لم يشارك كثيرًا في أوروبا، لقد تألق في اسكتلندا ولكن حينما لعبنا ضد إنتر في الأبطال تحصل على البطاقة الحمراء".

وأردف: "لقد كان اختبارًا صعبًا، أعتقد لو أنّ فان دايك قدّم مباراة أوروبية واحدة جيدة، لربما أدى ذلك لانضمامه إلى صفوف مانشستر سيتي".

المدرب أكد أنّ البعض يتعامل مع الدوري الاسكتلندي على أنّه أدنى من باقي الدوريات في أوروبا ولذلك لا يمنحون أي لاعب قادم من هناك فرصًا حقيقية.

جدير بالذكر أنّ فان دايك تمكن من قيادة ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا العام الماضي.