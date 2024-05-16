مانشستر سيتي مُهدد! .. رابطة الدوري الإنجليزي تؤمن سيناريوهات جولة التتويج بخطة محكمة

ماسترز يتجنب التواجد في ملعب الاتحاد

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، أن الرئيس التنفيذي ريتشارد ماسترز سيحضر مباراة آرسنال أمام إيفرتون، الأحد المقبل في الجولة الأخيرة والحاسمة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وبعد ماراثون طويل امتد لـ37 جولة من الصراع بين مانشستر سيتي وآرسنال، قبل أن يخرج ليفربول في الجولات الأخيرة، وصل البريميرليج إلى محطته النهائية ولا تزال الإثارة حاضرة واللقب لم يحسم بعد.

ويدخل آرسنال المباراة وهو في المركز الثاني برصيد 86 نقطة، متخلفًا بفارق نقطتين عن مانشستر سيتي المتصدر، والذي يخوض مباراة مصيرية في نفس الجولة على ملعبه أمام وست هام.

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وأشار موقع "ذا أثليتك"، أن ماسترز سيكون متواجدًا في ملعب الإمارات، لمنح آرسنال الكأس حال تتويجه باللقب، بينما سيذهب الرئيس أليسون بريتين إلى ملعب الاتحاد، حيث سيتولى مهمة تسليم الكأس إلى مانشستر سيتي، الذي يحتاج إلى الفوز فقط للتتويج باللقب.

ويمني آرسنال نفسه بتحقيق الفوز على التوفيز، وفي نفس الوقت تعثر مانشستر سيتي سواء بالتعادل أو الخسارة، ليحسم الجانرز اللقب الغائب عن خزائنهم منذ 20 عامًا.

وأوضح "ذا أثليتك"، أن ماسترز يتجنب التواجد في حفل تكريم مانشستر سيتي، حال فوزه باللقب، في ظل الاتهامات التي تلاحق "السيتزينز"، بارتكاب 115 انتهاكًا لقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري.

وعندما سُئل الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي عن ذلك الشهر الماضي، أجاب: "لا يمكننا التعليق على القضية، لقد تم تحديد التاريخ، وستحل من تلقاء نفسها في المستقبل القريب".