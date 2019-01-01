دي بروينه يطلب من كومباني حجز مكان له في أندرلخت

هل يرحل دي بروينه قريبًا عن مانشستر سيتي

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

طلب كيفين دي بروينه، لاعب مانشستر سيتي، من مدافع أندرلخت، فيسنتي كومباني، أن يحجز مقعدًا له للانضمام للفريق البلجيكي حينما يرحل عن السيتزنز.

كومباني غادر مانشستر سيتي عقب انتهاء موسم 2018-2019 ليعود إلى فريقه السابق أندرلخت.

وقال دي بروينه في تصريحات لصحيفة "ذا صن" البريطانية: "أتمنى لكومباني أن يحقق النجاح في أندرلخت تمامًا كما فعل مع مانشستر سيتي".

وتابع: "أخبرته أن يحجز لي مكانًا لأنضم له سواء حدث ذلك بعد عام أو 7. حينما أنهى مسيرتي في مانشستر سيتي. لقد افتقده كثيرًا".

دي بروينه لعب 173 مباراة مع مانشستر سيتي منذ انضمامه في 2015 محققًا 7 بطولات.

وأردف: "لن أنسى دور فينسي في انضمامي لمانشستر سيتي، لقد بذل مجهودًا كبيرًا لأجل إتمام الصفقة".

واختتم: "في كل مرة يراني فيها كان يتحدث معي حول قيمة الفريق وأهمية الانضمام لهم وأقنعني بكل الطرق بطرق فولفسبورج وارتداء قميص السيتزنز".

جدير بالذكر أنّ كومباني سوف يخوض مباراة ودية بين أساطير مانشستر سيتي بقيادة بيب جوارديولا وأساطير الدوري الإنجليزي بقيادة روبرتو مارتينيز.

تشكيل أساطير السيتزنز سوف يتضمن جوليان ليسكوت وبابلو زابالاتا، وديفيد سيلفا وديمتار هارمان وجيمس ميلنر وسيرجيو أجويرو وماريو بالوتيلي بينما يلعب تييري هنري وروبن فان بيرسي وريان جيجز وبول سكولز وسيسك فابريجاس في أساطير البريميرليج.