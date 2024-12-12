سيناريو الكلاسيكو يعيد نفسه .. جوندوجان يهاجم "الجميع" في مانشستر سيتي بعد السقوط أمام يوفنتوس

اتهم زملائه بالإهمال

أعرب لاعب الوسط الألماني إلكاي جوندوجان، عن شعوره بالإحباط الشديد من خسارة مانشستر سيتي أمام نظيره الإيطالي يوفنتوس، بالجولة السادسة من دوري أبطال أوروبا.

سيتي الذي يعاني على جميع الأصعدة سواء محليًا أو أوروبيًا هذا الموسم، خسر بثنائية نظيفة أمام السيدة العجوز، سجلها دوشان فلاهوفيتش وويستون مكيني، في المواجهة الذي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، على ملعب الفريق الإيطالي.

وقال جوندوجان في تصريحات لقناة "تي إن تي سبورتس" بعد الخسارة:"إنه أمر مخيب للآمال، حصلنا على فرص للتسجيل ولم نستغلها، وعلى الجانب الآخر يبدو أن كل فرصة نستقبلها تشكل خطورة كبيرة، لا أعرف ماذا يحدث، أشعر أحيانًا أننا مهملون بعض الشيء في المواجهات الثنائية، ونعقد الأمور على أنفسنا بدلًا من اللعب بطريقة بسيطة، لا نمرر الكرة في التوقيت المناسب، ويسجلون فينا بسهولة".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"هذا ليس ما تعلمناه، تعلمنا الاستحواذ على الكرة والاحتفاظ بها واللعب بقوة، وحتى إذا لم نتمكن من فعل أي شيء في المواجهات الثنائية فنحن لا نخسرها، في الوقت الحالي الأمور لا تسير على ما يُرام بالنسبة لنا، أشعر أننا نعرف بالضبط أين المشكلة وندرك الأسباب، وإذا نظرت إلى أغلب المباريات، حتى مباراة اليوم، فإننا لا نلعب بطريقة سيئة".

وواصل الألماني حديثه:"نحن نلعب بشكل جيد للغاية ونخلق الفرص لكننا نفشل في التسجيل، وفي هذا النوع من المباريات، إذا أهدرنا فرصة واحدة فليس من السهل العودة مرة أخرى، الخطأ واضح للغاية، أنه مجرد إيجاد المفتاح لقلب الأمور رأسًا على عقب، النتائج ليست جيدة لكننا لا نشعر أننا بعيدون عن الهدف، على الأقل هذا رأيي الشخصي الذي يبدو متناقضًا وغبيًا بعض الشيء، لكن هذا ما أشعر به، وطالما لم نجد هذا المفتاح ستكون الأمور صعبة".

وتابع جوندوجان:"الشيء الوحيد المهم الآن هو أن كل لاعب على حدة عليه أن يسأل نفسه، ما الذي يجب أن يفعله بشكل أفضل، وكيف يمكنه التضحية بشكل فردي أكثر للمساهمة، يتعين علينا القيام بالأشياء البسيطة الآن، وفعلها بأفضل ما يمكن، بسرعة وسلاسة، وبعدها ستسير الأمور بنجاح مرة أخرى".

وتعيد تصريحات جوندوجان عقب الخسارة من يوفنتوس للأذهان، تصريحاته المماثلة التي خرج بها خلال تواجده مع برشلونة الموسم الماضي، بعد خسارة الفريق في الكلاسيكو من ريال مدريد، مما تسبب في هجوم عنيف ضده خلال هذه الفترة، وأدى إلى حالة من التوتر داخل غرفة ملابس الفريق الكتالوني.

يذكر أن الخسارة من يوفنتوس جعلت مانشستر سيتي يحتل المركز الـ22 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 6 مباريات، حيث يمتلك من الرصيد 8 نقاط، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، و5 عن ليل صاحب المركز الثامن المؤهل بشكل مباشر إلى مراحل خروج المغلوب دون الحاجة إلى الملحق الذي سيخوضه أصحاب المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين.