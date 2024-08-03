اقترب الرحيل.. عرض كبير يبعد ألفاريز عن أتلتيكو مدريد!

ما قرار اللاعب؟

يقترب الأرجنتيني خوليان ألفاريز، نجم مانشستر سيتي، من الرحيل عن الدوري الإنجليزي الممتاز، في سوق الانتقالات الصيفي الجاري.

وكان ألفاريز قد أعرب في أكثر من مناسبة عن عدم رضاه بدقائق مشاركته مع النادي الإنجليزي، حيث يشارك كبديل للمهاجم النرويجي إرلينج هالاند.

وحسب "CanalSupporters"، فإن باريس سان جيرمان قدم عرضًا رسميًا لألفاريز، الذي أنهى مشاركته أمس الجمعة مع منتخب الأرجنتين في دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، بالخسارة أمام فرنسا (1-0) في ربع النهائي.

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وأوضحت أن "عرض باريس أعلى من العرض المقدم من أتلتيكو مدريد والمقدر بـ60 مليون يورو، وكذلك العرض المقدم للاعب بخصوص الراتب (أعلى من الأتلتي).. من المرجح بشكل متزايد أن يغادر مانشستر سيتي".

يشار إلى أن معركة كلامية قد نشبت بين ألفاريز ومدرب السيتي بيب جوارديولا، حيث قال الأخير إنه ينتظر قرار اللاعب، ويترقب موقفه من البقاء أو الرحيل، بينما رد ألفاريز بأنه "لا يشعر إنه قال أي شيء غير منطقي".

وحال تم الاتفاق بين ألفاريز وباريس أو أتلتيكو مدريد، سيتعين انتظار قرار مانشستر سيتي، الذي يملك عقد اللاعب حتى عام 2028.