جوندوان: كنت على وشك الانضمام لبايرن ميونيخ

تحدث أيضاً عن حظوظه في المشاركة كأساسي مع ألمانيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف إلكاي جوندوان لاعب وسط مانشستر سيتي، أنه كان قريباً من الانضمام لبايرن ميونيخ قبل انتقاله للفريق الإنجليزي.

النجم الألماني رحل عن بوروسيا دورتموند في 2016 ليضم إلى سيتي مقابل 21 مليون جنيه استرليني.

جوندوان قال في تصريحات صحفية عن كواليس هذه الصفقة:"دعونا نصيغ الأمور بهذه الطريقة، كنت في محادثات للانتقال لبايرن أكثر من مرة ولكن لم نتفق".

وأضاف:"الآن أشعر بسعادة كبيرة مع سيتي ولا أفكر في أي نادٍ آخر، في هذه اللحظة لا يوجد فريقاً أو مدرباً أفضل ممن أعمل معهم الآن".

وتابع:"نعم أشعر أنني لا أحصل على القدر الكافي من الإشادة، ولكن أتفهم ذلك بسبب غيابي لفترات طويلة بسبب الإصابة".

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وعن موقفه من اللعب كأساسي مع ألمانيا:"الفريق يلعب بثنائي فقط في خط الوسط، جوشوا كيميتش محور دفاعي وتوني كروس في الهجوم، أعتقد أنني أمتلك الجودة الكافية لمساعدة بلادي".

يذكر أن جوندوان تعرض لكم كبير من الإصابات خلال مسيرته، كان أبرزها ضد واتفورد في ديسمبر 2016 قبل العودة في سبتمبر 2017.