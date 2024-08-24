"أتمنى الذهاب للمحاكمة".. جوارديولا يكسر صمته حول اقتراب التحقيق مع مانشستر سيتي!

حامل لقب البريميرليج يواجه 114 انتهاكًا للعب المالي النظيف

كسر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي صمته حول اتهامات النادي بخرق قواعد اللعب المالي النظيف، قبل أسابيع قليلة على بدء التحقيق في القضية.

سيتي يواجه اتهامات بارتكاب 115 انتهاكًا منفصلًا لقواعد اللعب المالي في الدوري الإنجليزي الممتاز، والتي يعود تاريخها إلى عام 2009 حتى 2018، وسط نفي قاطع من حامل لقب البريميرليج في آخر 4 نسخ لكل هذه الادعاءات.

وقال جوارديولا في تصريحات بالمؤتمر الصحفي لمواجهة إبسويتش تاون بالدوري الإنجليزي:"أنا سعيد جدًا لأن التحقيقات ستبدأ قريبًا، وآمل أن تنتهي سريعًا، لصالح الجميع، وخاصة النادي وأندية الدوري الإنجليزي الأخرى وجميع الأشخاص الذين لا ينتظرون الحكم".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأضاف:"أتمنى من أعماق قلبي أن أذهب للمحاكمة وأدلي بشهادتي أمام اللجنة المستقلة، أكررها مرة أخرى "اللجنة المستقلة"، وفي أقرب وقت ممكن ستظهر الحقيقة وسنقبل النتيجة كما فعلنا دائمًا".

وعن تأثير القضية على اللاعبين بالفريق:"لا، تحدثنا عن هذه الأمور لمدة ثلاث أو أربع سنوات".

يذكر أن ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي للدوري الإنجليزي، أكد مؤخرًا أنه تم تحديد موعد جلسة الاستماع الأولى في القضية بآواخر سبتمبر المقبل، وفي حالة ثبوت التهمة على سيتي، قد تصل العقوبات إلى خصم النقاط والغرامة الباهظة، أو حتى الهبوط من البريميرليج تمامًا.