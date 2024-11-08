رحلة دعائية أم تجديد للعقد؟ جوارديولا يكشف حقيقة سفره إلى أبو ظبي!

المدرب الإسباني تحدث عن هزائم فريقه الأخيرة

كشف بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، عن حقيقة سفره إلى أبو ظبي، من أجل الاجتماع بملاك النادي الإنجليزي ومجلس إدارته، تزامنًا مع الجدل المُثار حول تجديد عقده.

بيب عقده ينتهي مع سيتي في يونيو 2025، ولم يتم الاتفاق حتى الآن حول التجديد، وسط تقارير مختلفة حول قيام الإسباني بزيارة أبو ظبي خلال فترة التوقف الدولي القادم، من أجل الاتفاق على تمديد فترة استمراره في ملعب الاتحاد، في الوقت الذي خرجت أنباء أخرى تؤكد أن وجوده هناك سيكون من أجل حملة دعائية فقط لا علاقة لها بمستقبله.

وتعليقًا على هذا الأمر، قال جوارديولا في المؤتمر الصحفي لمواجهة برايتون القادمة بالدوري الإنجليزي، إنه لا توجد لديه أي خطط للسفر إلى الإمارات خلال الأسبوعين المقبلين بشكل عام مهما كانت الأسباب.

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وعن خسارة فريقه 3 مباريات على التوالي:"هذه الهزائم حدثت في بطولات مختلفة، لعبنا 20 دقيقة بشكل متواضع أمام فولهام، ولم نكن جيدين أيضًا ضد بورنموث، ولكننا لعبنا بصورة جيدة في جميع المباريات الأخرى التي خسرناها".

وعن ما تعلمه بعد هزائم مانشستر الأخيرة:"ما حدث لا يمثل أي شيء على الإطلاق، لأنني أعرف هؤلاء اللاعبين منذ تسع سنوات، أثبتوا مرات عديدة ما هم قادرون عليه، وتلك النتائج لا تغير رأيي عنهم أبدًا".

يذكر أن سيتي يلعب أمام برايتون غدًا، السبت، في إطار الجولة الحادية عشر من البريميرليج، حيث يحتل الفريق المركز الثاني بجدول البطولة بفارق نقطتين عن ليفربول المتصدر.