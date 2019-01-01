مانشستر سيتي وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

تابع مباشر لحظة بلحظة كافة أحداث ومجريات مباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20

مانشستر سيتي 0 × 0 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / ميشي باتشوايي / ويلفريدو كاباييرو / أندرياس كريستنسن / أوليفييه جيرو / ريكي جيمس / ماسون ماونت / بيدرو

تشيلسي: يبدأ مدرب فرانك لامبارد بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كيبا أريثابالاجا / إيمرسون / فيكايو توموري / كورت زوما / سيزار أزبيليكويتا / جيورجينيو / نجولو كانتي / كريستيان بوليشيتش / تامي أبراهام / ويليان

البدلاء / كلاوديو برافو / أنجلينيو / فيل جودين / إيلكاي جوندوجان / نيكولاس أوتامندي / كايل وولكر / جابرييل جيسوس

مانشستر سيتي: يبدأ المدرب جوزيب جوارديولا بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من إيدرسون / بينجامين ميندي / فيرناندينيو / جون ستونز / جواو كانسيلو / دافيد سيلفا / رودري هيرنانديز / كيفين دي بروينه / رحيم ستيرلينج / سيرخيو أجويرو / رياض محرز

تشكيل الفريقين:

بالتالي، فلن تكون مباراة جوارديولا أمام تشيلسي سهلة على الإطلاق وحتى وإن كانت على ملعب الاتحاد، بل يمكن أن تتسبب في خسارته لمزيد من النقاط وبالتبعية انتهاء حلم الإبقاء على كأس الدوري داخل خزائن السيتيزنز.

البلوز أيضًا يعتمدون على شباب الأكاديمية بسبب قرار منعهم من إجراء الانتقالات لفترتين، ولكن على الرغم من ذلك، لم يشعر جمهور تشيلسي بأي سوء في المستوى، بل على النقيض، كان لاعبو الأكاديمية كما ولو أنهم نجومًا أضافوا تدعيمًا كبيرًا لقائمة الفريق اللندني.

تشيلسي يعيش مرحلة قد تكون الأفضل له منذ سنوات، حيث حقق 6 انتصارات متتالية في الدوري الإنجليزي ويحتل المركز الثاني مناصفة مع ليستر سيتي برصيد 26 نقطة، ويبدو أن المدرب فرانك لامبارد قد وجد توليفته الأفضل هذا الموسم.

في الوقت نفسه فإن السيتي سيضرب موعدًا قويًا بعد العودة من التوقف الدولي مع تشيلسي، في المباراة التي ستقام يوم 23 نوفمبر 2019 ميلاديًا، الموافق 26 ربيع الأول 1441 هجريًا، على ملعب الاتحاد في إطار الجولة الثالثة عشر من البريميرليج.

هذه الهزيمة تجعل الفارق بين مانشستر سيتي وليفربول يصل إلى 9 نقاط لمصلحة الريدز، وهو ما يُصعِّب كثيرًا من مَهمة كتيبة بيب جوارديولا من أجل الحفاظ على لقب البريميرليج للموسم الثالث على التوالي.

فشل مانشستر سيتي في تقليص فارق النقاط بينه وبين المتصدر ليفربول، وتلقى هزيمة ساحقة بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأنفيلد ضمن الجولة الثانية عشر من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

أعزائي المتابعين...أهلاً ومرحباً بكم في التغطية الكتابية المباشرة – المقدمة لكم من جول – لمباراة مانشستر سيتي ضد تشيلسي في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من الدوري الإنجليزي 2019-20، ويصحبكم في هذه التغطية محمد مصطفي...متابعة ممتعة./