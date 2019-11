مانشستر سيتي وتشيلسي: مباشر لحظة بلحظة

مانشستر سيتي 0 × 0 تشيلسي

تغطية مباشرة لحظة بلحظة

*برجاء تحديث الصفقة كل دقيقتين

البدلاء / ميشي باتشوايي / ويلفريدو كاباييرو / أندرياس كريستنسن / أوليفييه جيرو / ريكي جيمس / ماسون ماونت / بيدرو

تشيلسي: يبدأ مدرب فرانك لامبارد بطريقة (4/3/3) وتضم كلًا من كيبا أريثابالاجا / إيمرسون / فيكايو توموري / كورت زوما / سيزار أزبيليكويتا / جيورجينيو / نجولو كانتي / كريستيان بوليشيتش / تامي أبراهام / ويليان

البدلاء / كلاوديو برافو / أنجلينيو / فيل جودين / إيلكاي جوندوجان / نيكولاس أوتامندي / كايل وولكر / جابرييل جيسوس

