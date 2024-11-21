"لهذا السبب لست فخورًا بنفسي".. جوارديولا يكشف عن عيبه الأكبر مع مانشستر سيتي

المدرب الإسباني كثيرًا ما يفقد السيطرة على نفسه

يؤمن بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، أنه ليس فخورًا بشأن حديثه الغاضب مع لاعبيه في بعض الأحيان في غرفة خلع الملابس، معترفًا بعدم قدرته على التحكم في نفسه في الكثير من المناسبات.

مانشستر سيتي قرر عرض الجانب العاطفي من المدرب الكتالوني في مقطع دعائي للفيلم الوثائقي القادم بعنوان "معًا"، والذي يسلط الضوء على الطرق التي يستخدمها صاحب الـ53 سنة لتحفيز لاعبيه.

المقطع الترويجي شهد عدة لقطات مثيرة لبيب، كان أحدها وهو يصرخ في فريقه قائلًا:"لهذا السبب لم يحقق أحد الدوري الإنجليزي أربع مرات متتالية، لأنه صعب للغاية".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ويظهر الفيلم الوثائقي الذي تبلغ مدته 90 دقيقة أيضًا بعض اللحظات التي يبلغ فيها إحباط جوارديولا ذروته، بما في ذلك مباراتي الفريق أمام نوتنجهام فورست وكريستال بالاس، حيث غضب كثيرًا من حصول لاعبه رودري على بطاقة حمراء في المباراة الأولى، وأيضًا بسبب ركلة الجزاء التي تسبب فيها فيل فودين في وقت متأخر من الثانية.

ومع ذلك قال بيب عن رأيه في هذه اللحظات الغاضبة:"لا أشعر بالفخر في بعض الأحيان تجاه ما أقوله للاعبين وقيامي بنقل مشاعري الغاضبة لهم".

وأضاف:"أنا إنسان، من الطبيعي أن أرتكب الأخطاء، لكني لا أحب ذلك، على سبيل المثال لو كنا نلعب بعشرة لاعبين ثم تسبب أحدهم في ركلة جزاء غير ضرورية، وقتها أفقد السيطرة على نفسي".

يذكر أن جوارديولا قام مؤخرًا بتجديد عقده مع سيتي، ليبقى مع النادي الإنجليزي حتى يونيو 2026، مع إمكانية التمديد لعام آخر بالاتفاق بين الطرفين.