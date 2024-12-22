"محرز والبقية" .. جوارديولا يفسر سبب تخليه عن مورجان روجرز "قاهر مانشستر سيتي"!

مدرب السيتي لديه تفسيرًا بشأن مورجان روجرز

كشف المدرب الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، عن سبب تخليه عن مورجان روجرز، جناح فريق أستون فيلا الحالي، والذي قاد فريقه للفوز على السيتي.

وكان مورجان لاعبًا في صفوف مانشستر سيتي تحت 23 عامًا، قبل أن يتم بيعه إلى ميدلسبره عام 2023، ثم انتقل إلى أستون فيلا الذي يلعب في صفوفه حاليًا.

وقال جوارديولا عن روجرز: "في بعض الأحيان قد يكون الوقت غير مناسبًا، ويمكنك منح الفرصة، الجميع يعرف مدى جودة مورجان والعديد من اللاعبين الذين تم إعارتهم أو بيعهم".

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وأضاف: "لكن في ذلك العصر كانت هناك لحظات كان لدينا فيها لاعبون سمحوا لنا بتحقيق أكبر قدر من النجاح في تاريخ نادينا".

وواصل: "عندما يصل هؤلاء اللاعبين يكونون أصغر بعامين أو 3 أعوام، وفي تلك اللحظة يكون هناك كيفين دي بروينه في أوج عطائه، ودافيد سيلفا وبرناردو سيلفا، ورياض محرز وليروي ساني ورحيم سترلينج، وفي بعض الأحيان يكون الأمر صعبًا، هذا هو السبب الوحيد وراء ذلك".

وأنهى بيب تصريحاته قائلًا: "في مثل هذا الموقف الآن، من الطبيعي أن يكون هؤلاء اللاعبون مع مانشستر سيتي، وهذا أمر واضح، ولكن الأمر كان في اللحظة المناسبة، هذا ما حدث".

ونجح مورجان في قيادة أستون فيلا لتحقيق الفوز على مانشستر سيتي بهدفين لهدف، حيث سجل هدف وصنع الآخر، في اللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 17 ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.