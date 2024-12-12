"آسف ..ماذا قال؟" .. رد حاسم من جوارديولا على هجوم جوندوجان ضد زملائه في مانشستر سيتي

المدرب الإسباني يرفض اتهامات لاعبه

قرر بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي، الرد سريعًا على تصريحات لاعبه إلكاي جوندوجان، عقب الخسارة من يوفنتوس 2/0 في دوري أبطال أوروبا.

لاعب الوسط الألماني انتقد باقي زملائه بالإهمال وتعقيد الأمور على أنفسهم، بعد السقوط أمام الفريق الإيطالي بثنائية أحرزها دوشان فلاهوفيتش وويستون ماكيني، في المواجهة التي جمعت بينهما أمس، الأربعاء، على أرض السيدة العجوز.

ومن جانبه رد عليه بيب قائلًا لقناة "تي إن تي سبورتس":"آسف، ماذا قال؟ لا لقد قمنا بوظيفتنا اليوم وفي أيام أخرى، فعلنا ذلك اليوم بشكل جيد حقًا، لم نفقد الكثير من الكرات كما حدث في الماضي، حاولنا الوصول إلى أفضل الأماكن في الملعب".

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وأضاف:"الفرق الإيطالية تدافع بعمق شديد لدرجة تجعلها متماسكة للغاية، وهم أسياد هذه المواقف، رغم كل ذلك لعبنا بطريقتنا وأسلوبنا، خسرنا ولكن الأداء كان جيدًا".

يذكر أن الخسارة من يوفنتوس جعلت مانشستر سيتي يحتل المركز الـ22 بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد 6 مباريات، حيث يمتلك من الرصيد 8 نقاط، بفارق 10 نقاط عن ليفربول المتصدر، و5 عن ليل صاحب المركز الثامن المؤهل بشكل مباشر إلى مراحل خروج المغلوب دون الحاجة إلى الملحق الذي سيخوضه أصحاب المراكز من التاسع وحتى الرابع والعشرين.