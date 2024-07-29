نجم مانشستر سيتي يصدم جوارديولا: سأفكر في مستقبلي.. ولا أحب الغياب عن المباريات الكبيرة

بيب جوارديولا في ورطة!

يبدو أن بيب جوارديولا سيعاني من مشاكل في الأسابيع الأخيرة من سوق الانتقالات في ظل تلميح أحد نجوم هجوم الفريق برغبته في الرحيل هذا الصيف.

يأتي هذا بعد التصريحات الصحفية التي أدلى بها جوليان ألفاريز مهاجم مانشستر سيتي عبر "دايركت تي في سبورتس" قبل قليل.

وقال ألفاريز: "في الموسم الماضي كنت أحد أكثر اللاعبين حصولًا على الدقائق في مانشستر سيتي".

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وأضاف موضحًا: "لكن في نهاية الأمر لا أحد يحب أن يتم تركه خارج المباريات الهام، فأنت تريد أن تساهم، سآخذ كل وقتي لأفكر فيما هو مناسب لي، سنرى".

جدير بالذكر أن ألفاريز يلعب أولمبياد باريس في الوقت الحالي مع المنتخب الأرجنتيني الأولمبي، وسيكون أمامه مباراة مصيرية ضد أوكرانيا مساء الثلاثاء لتحديد الصاعدين من المجموعة التي تضم أيضًا العراق والمغرب.