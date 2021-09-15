"مانشستر سيتي امتلك فرصة كبيرة للتعاقد مع رونالدو"

لاعب مانشستر سيتي السابق يؤكد أن كريستيانو رونالدو كان قريبًا للغاية من الانضمام إلى ملعب "الاتحاد".

أكد البرازيلي فرناندينيو اللاعب السابق لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي أن فريقه امتلك "فرصة كبيرة" للتعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في سوق الانتقالات الصيفية قبل جاره اللدود مانشستر يونايتد.

رونالدو أكمل انتقالًا مثيرًا إلى مانشستر يونايتد بقيمة إجمالية تصل إلى 23.5 مليون يورو بحساب المتغيرات، بعدما قرر إنهاء فترته في يوفنتوس الإيطالي، وعاد من جديد إلى النادي الذي شهد بدايته وتألقه في عالم كرة القدم.

ومع ذلك، كان هناك الكثير من التكهنات بأن اللاعب صاحب الستة وثلاثين عامًا قد ينتقل إلى النصف الأزرق من مدينة مانشستر، قبل أن يتمكن يونايتد من إبرام الصفقة.

والآن، أكد فرناندينيو أن جورج مينديش وكيل أعمال رونالدو كان موجودًا بالفعل في ملعب "الاتحاد" لإجراء محادثات مع إدارة مانشستر سيتي.

ماذا قال فرناندينيو عن رونالدو؟

فرناندينيو تحدث في شبكة "espn" الأمريكية عن مدى اقتراب مانشستر سيتي من تأمين خدمات رونالدو، وملابسات الصفقة.

وقال البرازيلي: "أعتقد أنه كان هناك فرصة جيدة وكبيرة لإتمام الصفقة، أعتقد أن وكيله تواجد في النادي لتجديد عقود إيدرسون وروبن دياش، ولمعرفة موقف برناردو سيلفا وجواو كانسيلو".

وأضاف: "من الواضح، إذا كنت متواجدًا على طاولة المفاوضات، يمكنك التحدث عن كل شيء، وكل لاعب محتمل".

ما هو سبب فشل مفاوضات انتقال رونالدو إلى مانشستر سيتي؟

ومضى فرناندينيو معربًا عن اعتقاده بأن كل الضجة في وسائل الإعلام هي ما أدت في نهاية المطاف إلى فشل المفاوضات بين الطرفين.

وقال البرازيلي: "أعتقد أن هناك الكثير من التوقعات قد أثيرت أيضًا مع احتمال قدوم رونالدو إلى مانشستر سيتي".

وتابع: "لا شك في أن هذا لم يؤثر فقط على الجماهير، لكن أيضًا على الأشخاص داخل النادي، ولكن في النهاية لم تنجح الأمور، ولم تنته الصفقة، وانتهى به المطاف إلى الجانب الأحمر في المدينة، والحياة تستمر".

كيف بدأ رونالدو مسيرته مع مانشستر يونايتد؟

رونالدو كان له بالفعل تأثير كبير في بداية فترته الثانية مع مانشستر يونايتد، حيث سجل ثلاثة أهداف في أول مباراتين مع فريق أولي جونار سولشاير.

رونالدو سجل هدفين في فوز مانشستر يونايتد على نيوكاسل يونايتد بنتيجة 4-1 في الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي.

كما سجل البرتغالي هدف فريقه الوحيد في الخسارة المخيبة للآمال أمام يونج بويز السويسري في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي انتهت بخسارة "الشياطين الحمر" بنتيجة 2-1.

انقر هنا من أجل المشاركة في تحديات باور هورس والفوز بجوائز قيمة

اقرأ أيضًا